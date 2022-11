Uomini e Donne, Carola svela la sua paura più grande e sul programma: “Non rispecchia le mie aspettative”

Carola, corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista al magazine del programma in cui ha parlato a cuore aperto della sua vita e del suo modo di essere. In particolar modo, la giovane si è soffermata su quelle che sono le sue paure, sul suo trascorso e su ciò che si aspetta da un uomo.

La giovane, poi, ha rivelato anche cosa pensa del talk show di Maria De Filippi. A tal proposito, ha ammesso che l’esperienza che sta vivendo è totalmente lontana da quello che si immaginava. Vediamo per quale motivo.

Carola su Uomini e Donne: aspettative totalmente diverse

Nel corso di una recente intervista, Carola di è molto aperta ed ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne e della sua vita. La giovane ha detto di essere assolutamente colpita da questa avventura, in quanto non se la immaginava per nulla così. Nello specifico, ha ammesso che non credeva che questo tipo di esperienza potesse insegnarle così tanto su di lei e darle modo di riflettere e lavorare approfonditamente sulla sua persona.

Carola, infatti, da un lato si sta concentrando sulla conoscenza di Federico N. da cui sembra essere particolarmente presa, ma dall’altro si sta focalizzando anche su un’analisi introspettiva di se stessa. A tal proposito, la giovane ha fatto alcune confessioni inerenti il suo passato e le sue esperienze di vita. Lei è estremamente diffidente e lo è diventata a causa di svariate delusioni che ha ricevuto, sia in amore sia in amicizia. Tutto ciò l’ha spinta a sollevare un muro, che spesso appare durante le puntate.

La paura più grande della corteggiatrice di Federico

Nel corso dell’intervista, poi, Carola ha anche ammesso quale sia la sua paura più grande. La giovane teme di rimanere da sola o, piuttosto, di non avere punti di riferimento. In particolare, ha ammesso di vivere da sola da tre anni e si trova molto bene. Ad ogni modo, è consapevole che se dovesse avere bisogno di qualcosa o di qualcuno può sempre contare sulla sua famiglia.

Nel caso in cui questo suo punto di riferimento dovesse venir meno, lei andrebbe in tilt. Questa, dunque, rappresenta la sua più grande paura. In merito all’amore, poi, Carola ha ammesso di essere stata fidanzata con un ragazzo per 5 anni, da quando aveva 15 anni ai 20. Con lui è cresciuta, pertanto, ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua vita. Adesso, però, cerca una persona che sia in grado di farle abbassare tutte le difese, o quasi.