Oroscopo 9 novembre 2022: Ariete timorosi, Bilancia indaffarati

Secondo l’oroscopo del 9 novembre, i Sagittario potrebbero vivere un momento di sconforto. I Cancro, invece, devono battere il ferro finché è caldo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo non siete molto temerari. Nel lavoro avete paura di esternare le vostre emozioni e questo potrebbe far allontanare delle persone potenzialmente importanti. Cercate di agire su questo aspetto.

Toro. Nel lavoro siete piuttosto pignoli in questo momento. Cercate di mollare un po’ la presa e di non essere così inflessibili su certi temi. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose da affrontare.

Gemelli. Non lasciatevi intimidire dalle apparenze. Spesso dietro quella corazza dura si nascondono persone dall’animo buono e fragile, quindi, cercate di non commettere l’errore di lasciarvi scappare cose belle.

Cancro. Approfittate di questo momento di grande positività. L’Oroscopo del giorno 9 novembre vi invita ad essere temerari e a gettarvi a capofitto nelle situazioni, sia lavorative sia sentimentali. In questo momento siete favoriti.

Leone. Decisioni importanti in arrivo per i nati sotto questo segno. Se siete indecisi sul percorso da intraprendere professionalmente, forse è il caso di lasciarsi guidare dal proprio istinto.

Vergine. Siete un po’ gelosi in questo periodo. Questo potrebbe causare qualche discussione di troppo in amore. Cercate di comportarvi in maniera equilibrata, senza dare luogo a comportamenti troppo possessivi.

Previsioni 9 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avete molte cose da fare, ma dovete ricordarvi di non trascurare le persone care. Soprattutto in amore potreste incorrere in alcune problematiche a causa della vostra indifferenza.

Scorpione. Giornata un po’ controversa per quanto riguarda l’amore. Oggi potrebbe nascere qualche piccolo screzio in grado di compromettere il vostro umore. In ambito professionale, invece, siate determinati.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 9 novembre vi invitano a stare più tranquilli. Spesso vi fare prendere dal panico e la cosa potrebbe portarvi a vivere dei momenti di sconforto.

Capricorno. Se amate davvero una persona dovete lasciarla libera di compiere le proprie scelte e di andare dove gli pare. Se tornerà da voi, allora vorrà dire che è quella giusta. Nel lavoro insistete.

Acquario. Siete piuttosto impegnati in questo periodo. In amore ci sono delle sorprese in arrivo, mentre dal punto di vista professionale sarebbe opportuno non essere troppo suscettibili.

Pesci. Se state per prendere una decisione importante e non sapete davvero come agire, cercate di fermarvi. Continuare a vagare nel vuoto e nella tempesta non vi sarà di grande aiuto.