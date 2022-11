Uomini e Donne spoiler 9 novembre: Lavinia delusa, Gemma cede a un cavaliere

Mercoledì 9 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che si continuerà con il dibattito con cui si è interrotta la scorsa messa in onda.

Oltre che parlare di Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta, discorso che ormai tiene sempre più banco nel talk show pomeridiano, si passerà a parlare anche di altro. In particolare, al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani, poi sarà dato spazio anche ai più giovani.

Nuova conoscenza per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata del 9 novembre di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani uscirà con un nuovo cavaliere di nome Franco. Lui ha parecchi anni in meno di lei e la cosa, chiaramente genererà non poche polemiche. Tina Cipollari, infatti, si scaglierà contro di lei, ma non solo. L’opinionista, infatti, avrà diversi momenti di scontro anche con un nuovo esponente del trono over di nome Alessandro.

Per quanto riguarda la questione inerente Ida e Alessandro, invece, i due sembrano aver fatto la pace nella puntata di ieri. Riccardo, però, è intervenuto scombussolando nuovamente gli animi. Il cavaliere ammetterà di tenerci ancora ad Ida anche se dirà di non essere innamorato di lei. In studio tutti proveranno a convincere i due a ballare, ma non lo faranno. A quanto pare, il loro sembra un capitolo ancora molto aperto, almeno da parte di lui.

Nuova delusione per Lavinia nella puntata del 9 novembre

Anche nella puntata del 9 novembre di Uomini e Donne, dunque, si parlerà del rapporto che un tempo univa Ida e Riccardo. Mentre la prima sembrerà aver messo un punto definitivo, il cavaliere sembrerà ancora legato al passato. Proprio per tale ragione, maturerà il pensiero di voler andare via perché non riesce a vedere Ida che frequenta un altro uomo. Per quanto riguarda i più giovani, invece, Lavinia è uscita con Alessio Campoli, l’ex corteggiatore di Angela Nasti.

Ricordiamo che è stata la tronista a chiedere di lui, mentre il ragazzo era alquanto titubante. La loro esterna non andrà nel modo sperato, sta di fatto che, quando tornerà la linea allo studio, Alessio manifesterà la volontà di andare via in quanto non apprezza molto il modo di fare di Lavinia. Se Federica gli avesse chiesto di rimanere, però, lo avrebbe fatto. Federico N., invece, è uscito con Alice e i due si sono baciati, mentre con Carola ci saranno nuove discussioni