Gerry Scotti, che coraggio! La bordata a Mediaset scatena i piani alti

Clamoroso stop per Caduta libera ma Gerry Scotti non ci sta e dice la sua in diretta!

Anche Gerry Scotti a breve riceverà il suo stop con Caduta Libera. Una decisione quella di Mediaset che a quanto pare il conduttore veronese non ha preso benissimo. Infatti, Gerry non ha nascosto il suo dissenso e in diretta è andato su tutte le furie mandando una frecciata alla rete.

Gerry Scotti lancia una bordata a Mediaset

Possiamo dire con certezza che tra i tanti conduttori televisivi che ha Mediaset sono davvero pochi coloro che si permettono il lusso di lanciare frecciatine alla Rete. Questa volta è il caso di Gerry Scotti che come detto in precedenza, non ha preso bene il nuovo cambio palinsesto.

Anche Caduta Libera per via dei mondiali di calcio che cominceranno la prossima settimana riceverà uno stop. Tutto è partito quando è stato citato lo spin-off de La Ruota della Fortuna, condotto da Mike Bongiorno su Canale 5 nell’estate del 1994 in concomitanza con i Mondiali di calcio in America.

“C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo (…) Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mondial. E infatti manderanno… Una Casa nella Prateria“.

Caduta libera sospeso per via dei Mondiali di calcio

L’amatissimo conduttore a quanto pare non piace stare in silenzio e lo ha dimostrato perfettamente poco fa. Motivo per cui, oltre che alla sua simpatia e alla propria professionalità è così amato dal pubblico. Ricordiamo che il programma ogni sera riesce a raggiungere una media di tre milioni di spettatori con uno share pari al 19 %. Numeri assolutamente soddisfacenti.

Dopo aver lanciato la frecciatina a Mediaset, il presentatore ha inoltre lasciato intendere che durante i mondiali, forse andranno in onde le repliche di Caduta Libera. Se ciò fosse vero allora gli appassionati del game show di Canale 5 dovranno attendere il prossimo anno per vedere i nuovi episodi.

Ricordiamo inoltre che dalla prossima primavera tornerà anche Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro, in compagnia di Luca Laurenti.