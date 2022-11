Ida Platano lascia casa e corre a Torino: è già crisi con Alessandro? La foto non mente

E’ già crisi tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano? Sembrerebbe proprio di si

Oggi a Uomini e donne abbiamo assistito a l’ennesimo scontro tra Alessandro ed Ida. I due sono arrivati in puntata spiegando che hanno litigato e non sono usciti. Il loro litigio è continuato anche nel corso della puntata a causa di Roberta.

Maria ha chiesto ancora a Vicinanza di ballare con la Di Padua e dopo una serie di no entrambi hanno ballato. La parrucchiera vedendoli abbracciati ha lasciato lo studio e poi ha sbottato con il suo cavaliere.

Insomma, non proprio un bel momento per i due anche se le anticipazioni ci fanno sapere che entrambi hanno lasciato il programma insieme. Ida e Alessandro si stanno vivendo la loro favola, o meglio così sembrava fino a pochi giorni fa.

Ida Platano e Alessandro si sono già lasciati?

Nelle ultime ore in rete è circolata una strana foto dove si vede il cavaliere campano in compagnia di una donna che non è Ida Platano. L’autrice dello scatto ha anche aggiunto altri dettagli in merito al luogo in cui è stata scattata la foto. I due si trovavano a Salerno, sul corso.

Ad ogni modo, almeno per il momento non si sa chi sia la ragazza in questione e, per quale ragione, era con Vicinanza. Nello stesso tempo anche Ida Platano non è intervenuta sulla faccenda, o almeno fino adesso…

Ida corre dalla sua amica: è in cerca di consolazione?

Poche istanti fa, a lasciar intendere che tra lei e Alessandro qualcosa sia successo è una Ig della Platano. La parrucchiera bresciana in compagnia di un’altra amica ha lasciato la sua città e si è diretta a Torino. Ma da chi?

Come immaginerete tutti è andata a casa di Gemma Galgani, la sua consolatrice. Ovviamente, l’unico pensiero che ci viene in mente è uno solo: Ida è corsa dalla Galgani per avere un sostegno morale? E’ davvero già finita con Alessandro Vicinanza? Per adesso restiamo con il dubbio. Avremo sicuramente nuove informazioni nei prossimi giorni dopo le registrazioni. Ecco la foto della due insieme: