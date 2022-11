Chiara Rabbi sta male, l’ex di Uomini e Donne svela il dramma: “Sto passando le pene dell’inferno”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, ha pubblicato un contenuto sui social in cui ha dichiarato di stare piuttosto male. La ragazza ha da poco dovuto fare i conti con la separazione da Davide Donadei che, a quanto pare, è avvenuta più per causa di lui che si lei.

Questo, però, non è l’unico problema che sta affrontando la giovane. In questo periodo, infatti, la ragazza sta facendo i conti anche con alcuni problemi di salute che la stanno destabilizzando parecchio. Vediamo cosa le sta succedendo.

Ecco perché sta male Chiara Rabbi

In queste ore, Chiara Rabbi ha generato molta preoccupazione nei suoi fan in quanto ha dichiarato di stare male. La giovane ha spiegato di avere alcuni problemi di salute legati allo stomaco. La protagonista sa da tempo di essere allergica e intollerante ad alcuni alimenti e sostanze. Tra di essi ci sono i latticini e il nichel. Nell’ultimo periodo, però, la situazione sembra sita degenerando al punto da spingere la giovane a soffrire davvero parecchio.

Nello specifico, infatti, Chiara ha svelato di avere dei problemi anche quando non mangia questo genere di alimenti. Proprio per tale ragione, sta impazzendo poiché non riesce proprio a comprendere quale sia la causa del suo malessere. La situazione sta diventando davvero insostenibile sta di fatto che Chiara ha ammesso che il suo corpo si stia gonfiando in maniera esorbitante nel giro di pochissimo tempo.

L’ex di Uomini e Donne in attesa degli esiti delle analisi

Naturalmente, Chiara Rabbi ha spiegato di essersi recata dai medici per cercare di capire quali siano le altre sostanze a cui sembrerebbe essere allergica o intollerante. Al momento, però, non ha avuto alcun tipo di risultato. Molto probabilmente, la situazione sarà un po’ più chiara nei prossimi 10 giorni, durante i quali dovrebbe ricevere i risultati di alcune analisi che ha effettuato.

Nel frattempo, allo scopo di arginare il più possibile il problema, Chiara ha ammesso di mangiare davvero poco e di escludere dalla sua alimentazione tutti quegli alimenti che potenzialmente potrebbero crearle qualche problema. I fan si stanno molto preoccupando per lei, anche perché hanno notato una certa assenza dai social da un po’ di tempo. La Rabbi, però, ha spiegato di essere molto indaffarata anche con alcuni progetti lavorativi, anche per questo sta trascurando un po’ il suo account.