Ilary Blasi rompe il silenzio sul flirt con Edmondo: ecco come stanno le cose (VIDEO)

In questi giorni Ilary Blasi è finita al centro dell’attenzione mediatica poiché è stata avvistata in compagnia di un uomo, tale Edmondo, e molti hanno pensato che tra loro ci fosse un flirt. Contrariamente a quanto fatto in passato, in questa circostanza Ilary ha deciso di intervenire per chiarire come stiano le cose.

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, l’ex di Francesco Totti ha svelato se realmente esiste un flirt tra lei e quest’uomo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato a riguardo.

Ecco la verità sul flirt tra Edmondo e Ilary Blasi

Ilary Blasi ha deciso di rispondere in merito agli ultimi pettegolezzi che la associavano ad un flirt con un tale Edmondo. La showgirl è stata avvistata in più occasioni in compagnia di questa persona al punto che molti hanno cominciato ad ipotizzare che si trattasse di una nuova fiamma. Le cose, però, non stanno in questo modo. La protagonista di tali gossip ha registrato dei video proprio con Edmondo in cui ha chiarito la faccenda.

L’ex di Totti ha esordito dicendo che in questi giorni stessero circolando dei pettegolezzi sul loro conto. Per tale motivo, ha chiesto al suo interlocutore di esprimere un pensiero a riguardo. L’uomo in questione ha ironizzato sulla faccenda, ma poi ha confermato di conoscere Ilary da oltre 15 anni, quindi si può dire che l’ha vista praticamente crescere. Tra loro c’è un legame molto profondo che, tuttavia, non ha nulla a che vedere con l’amore.

Il legame che unisce Edmondo con l’ex di Francesco Totti

Nel corso dei vari video, poi, Ilary Blasi ha voluto sdrammatizzare su questo finto flirt con Edmondo ed ha chiesto all’uomo come vada la sua vita sentimentale. Dopo tutti i rumors inerenti un’ipotetica intesa con l’ex di Totti, le donne hanno smesso di corteggiarlo oppure sono aumentate le richieste? L’uomo ha risposto dicendo che, dopo tutto quello che è trapelato, attorno ha terra bruciata.

Naturalmente entrambi non hanno potuto fare a meno che lasciarsi scappare dei sorrisi e delle frasi di intesa che solo due amici che si conoscono da tanto tempo riescono a scambiarsi. Tra i due, dunque, non c’è assolutamente nessun flirt e adesso è arrivata la conferma ufficiale. Contrariamente, invece, Francesco Totti fa sul serio, sta di fatto che ha appena preso casa con Noemi Bocchi e presto i due andranno a convivere.