Scandalo a Pomeriggio 5, Barbaro D’Urso in imbarazzo: “dietro le quinte accadono cose…””

Soni in tanti a chiedersi spesso cosa accade dietro le quinte dei salotti televisivi. A quanto pare, in quello di Barbara D’urso e precisamente dietro le quinte di Pomeriggio 5 non tutto è sempre tranquillo. A confermarlo la stessa presentatrice in diretta tv che h tirato fuori cosa davvero imbarazzanti.

Scandalo a Pomeriggio 5, ospiti imbarazzati

Cosa è successo di così scandaloso da lasciare la D’Urso a bocca aperta? Tutto è iniziato durante un servizio mandato in oda su Checco Zalone da parte della presentatrice. Quest’ultima intanto ha fatto entrare i suoi ospiti e lei e Gianmarco si stavano facendo delle foto.

Proprio in questo momento è intervenuta Arianna David che le rivela una cosa imbarazzante. ‘No, Barbara…Non hai capito…Non puoi capire cos’è successo dietro le quinte…Non posso dirtelo…’ Cos’è successo?”, tuona la D’Urso.

la situazione si fa molto complessa e per alcuni secondi c’è silenzio. Ormai Barbara è curiosa e vuole capire di cosa sta parlando la giovane. “Solo se si può dire eh…Non bruciamo nessuna notizia…Vi prego”, dice ancora Arianna David.

A questo punto coglie la palla al balzo anche Roberto Alessi, che dice: “E’ tutto irripetibile…Ti dico solo che io domani è meglio che mi vada a confessare molto presto…Ho sentito cose che voi umani…”

Resta il dubbio: Gianmarco Onestini cosa ha combinato dietro le quinte?

La D’urso intanto non riesce a capire di cosa stanno parlando Alessi e Arianna ma in un certo senso ha capito che si tratta di Gianmarco Onestini. A questo punto interviene un altro ospite che rivela quanto l’ex gieffino deve ancora crescere su certe cose.

A chiudere in bellezza poi il direttore di Novella 2000 affermando che Onestini ‘deve essere cresciuto’…Sul settore ha studiato poco”.

Insomma, Barbara D’Urso ha continuato ad apparire confusa senza capire di cosa stessero parlando nello specifico. Quel che è certo è che dietro le quinte qualcosa di molto bollente è successo e l’argomento era davvero piccante.