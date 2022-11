Ex protagonista di Uomini e donne smaschera Ida Platano: “La dentro finge…”

Piovono accuse pesanti per Ida Platano da parte di un suo ex corteggiatore

Chi ha seguito Uomini e donne lo scorso anno sicuramente si ricorderà di un ex corteggiatore di Ida Platano. Stiamo parlando di Messina Marcello. In una lunga intervista a Fralof, l’ex cavaliere del trono over ha detto la sua su Ida Platano ma anche su altri personaggi ancora presenti nel parterre.

Marcello Messina racconta chi è realmente Ida Platano

Parlando di Ida Platano, Marcello ha ammesso che ha comunque un bel ricordo di lei. Entrambi hanno vissuto bei momenti e non potrebbe mai augurarle del male. Messina si è detto felice di lei e Alessandro, dopo che gli è stato comunicato che entrambi hanno lasciato il programma.

“Sono felice per loro, lei merita tanto, lui sembra davvero innamorato. Ida quando si innamora si innamora. Non potrei mai augurarle del male.

Marcello però non ha nascosto un particolare sulla dama bresciana, un particolare che non le è mai piaciuto e l’ha portato a troncare la sua conoscenza.

Ida non è vera a Uomini e donne

L’ex cavaliere di Uomini e donne ha ammesso che Ida rispetto a quando è nel programma è un’altra persona. Il ricordo che ho di lei è il ricordo di una persona vera, fuori dal programma. Secondo me in trasmissione ha delle difficoltà nell’esprimersi. La vera Ida è quella fuori, è una donna molto generosa a livello di emozioni e personalità .

Parlando sempre della dama, Messina ha precisato che nella vita reale quella di tutti i giorni, la parrucchiera è una persona molto presente e gentile. E’ capace di farti sentire speciale e non dimentica mai nessun dettaglio. In televisione però non la vedo così. Da telespettatore ho un’opinione molto diversa, ha concluso.

Oggi, ricordiamo che Marcello ha una compagna, Viviana, che tra l’altro ha conosciuto proprio mentre era a Uomini e donne. Da allora non si sono più lasciati e ora vivono in maniera serena il loro amore… All’inizio hanno convissuto poi ognuno ha preferito tornare a casa sua.