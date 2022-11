Bufera contro Micol Incorvaia al GF Vip: l’inno al Fascismo indigna il web (VIDEO)

In queste ore, Micol Incorvaia è finita al centro di una bufera mediatica al GF Vip. La ragazza si è resa protagonista di uno scivolone che sta sollevando non poco l’indignazione da parte degli utenti del web.

Tutto è accaduto poco prima che Alfonso Signorini desse il via alla diretta consueta del giovedì sera. In pochi, però, si sono resi conto dell’accaduto, pertanto, la faccenda non è stata trattata in puntata, ma sta avendo una grande risonanza in queste ore. Vediamo cosa è accaduto.

Lo scivolone sul Fascismo di Micol Incorvaia

Nella casa del GF Vip arriverà un nuovo provvedimento disciplinare molto ferreo per una concorrente, ovvero, Micol Incorvaia? Il pubblico da casa chiede immediatamente la squalifica della giovane o, quanto meno, una punizione esemplare. Ma per quale ragione? Tutto si è consumato mentre i concorrenti si preparavano per la puntata del 10 novembre. Le donne erano sedute alla postazione trucco intente a farsi il make-up e le acconciature per la diretta.

Ad un certo punto, mentre tutte erano indaffarate, però, Micol ha cominciato a canticchiare Faccetta Nera, nota canzone simbolica del periodo fascista. Sul web gli utenti che hanno preso visione in diretta dell’accaduto sono letteralmente esplosi. In molti, infatti, stanno accusando pesantemente la ragazza di aver commesso uno scivolone gravissimo. (Continua dopo il video)

Pubblico del GF Vip chiede immediati provvedimenti

Come riportato anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha ripreso la notizia inerente la gaffe di Micol Incorvaia nella casa del GF Vip, l’apologia di Fascismo al giorno d’oggi è reato in Italia. Per tale ragione, in molti stanno chiedendo che vengano presi dei provvedimenti immediati contro la ragazza. Ricordiamo che quando Clizia Incorvaia, sorella di Micol, partecipò al reality show, fu squalificata per aver pronunciato una frase riferita alla mafia.

Ebbene, anche sua sorella potrebbe fare la stessa fine? Al momento, la produzione del reality show non si è espresso sulla faccenda. L’argomento non è stato trattato ieri sera, ma perché probabilmente non c’è stato il tempo di visionare attentamente i filmati e prendere una decisione. Adesso non resta che attendere la prossima puntata per vedere se qualcosa cambierà oppure se la produzione del GF Vip deciderà di soprassedere sulla faccenda facendo finta di nulla. Il web, intanto, continua a mormorare.