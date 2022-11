Uomini e donne in lutto, il ricordo del cavaliere è ancora vivo nel cuore di tutti “Oggi è un anno…”

Alcuni ex partecipanti di Uomini e donne ricordano con amore il loro amico scomparso

E’ passato già un anno da quando Riccardo Francesco Ravalli è morto. Il drammatico evento che ha colpito tutta la famiglia di Uomini è donne è avvenuto il 10 novembre 2021, a causa di un tragico incidente sull’A22 del Brennero, all’altezza del casello di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Il furgone che guidava l’ex cavaliere si è scontrato con un mezzo pesante e per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Uomini e donne, Costantino ricorda l’amico scomparso

Nella giornata del 10 novembre, a distanza di un anno dal drammatico evento, sono stati in tanti a voler mandargli un messaggio, per ricordarlo.

E’ già passato un anno ha detto Costantino Diana. Anche quest’ultimo ex partecipante del trono over aveva legato tantissimo con il giovane 39enne.

Entrambi condividevano molti hobby e al di fuori delle telecamere hanno avuto modo di conoscersi diventando veri amici.

In una lunga diretta fatta con Fralof, Diana ha aggiunto che Riccardo per lui non morirà mai e che sente tantissimo la sua mancanza. A volte vorrebbe parlargli e sentire la sua voce ma purtroppo non è più possibile.

Ritornando alla loro esperienza a Ued, Costantino ha aggiunto ancora che pur di vedersi e sentirsi sono stati capaci anche di prendere in giro la redazione, mentendo sui loro rapporti.

il ricordo di Riccardo ancora vivo nel cuore di tutti

Quando è venuto a mancare in tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia di Riccardo, compresa anche Maria De Filippi.

Anche l’ex dama Luisa Anna Monti, con cui il 39enne era rimasto in contatto, dedicò a Riccardo un pensiero nelle sue stories di Instagram: “Eri una persona splendida.

Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao, Riccardo”. E poi aggiunse: “Una stella in più nel cielo: ci mancherai”. Lo stesso, è accaduto ieri…