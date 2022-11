GF Vip, Luca Salatino piange sempre, retroscena bomba sui veri motivi: c’entra la tossicodipendenza?

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri del reality show, Luca Salatino ha ricevuto la visita della sua Soraia, la quale lo ha esortato a cambiare registro. La ragazza è entrata nella casa proprio con l’intento di supportare il suo fidanzato esortandolo a smettere di piangere continuamente.

Il suo comportamento ha stancato un po’, non solo i presenti in casa, ma anche il pubblico da casa e la famiglia di lui, pertanto, sembra sia giunto il momento di modificare il suo comportamento. Nella notte, però, sono emerse delle informazioni inaspettate in merito ai presunti veri motivi che spingerebbero Luca ad avere quei crolli.

Luca Salatino non piangerebbe per Soraia al GF Vip

Luca Salatino ha passato molto tempo nella casa del GF Vip a piangere. Il ragazzo ha sempre detto che i motivi celati dietro quei crolli fossero da ricondurre alla mancanza della sua fidanzata Soraia Allam. La verità, però, non sembra essere questa. Charlie Gnocchi, infatti, nella notte ha fatto delle confessioni inedite. Il gieffino durante una chiacchierata con Nikita Pelizon ha lasciato intendere delle verità scioccanti.

Nello specifico, lo speaker radiofonico ha ammesso che dietro i pianti di Luca ci siano altri motivi che esulano da Soraia. Salatino si sarebbe confidato proprio con lui nelle settimane passare e avrebbe tirato fuori delle verità inattese sulla sua vita. I motivi che spingerebbero il ragazzo a crollare ogni giorno, dunque, sembrerebbero non essere legati alla mancanza di Soraia, ma a ragioni ben più serie e gravi. Ma di cosa si tratta?

Luca affetto da depressione e tossicodipendenza? La bomba di Charlie

Stando a quanto rivelato da Charlie al GF Vip, pare che Luca Salatino abbia problemi di depressione e di tossicodipendenza. Proprio queste tematiche lo spingerebbero a avere crolli continui e a manifestare la volontà di andare via dal programma. Il web è rimasto basito da tali dichiarazioni di Charlie. In molti, infatti, si sono riversati sui social cercando di saperne di più.

Gnocchi, però, è stato molto vago. L’uomo, infatti, ha detto che non può parlare di queste cose, tuttavia, ha voluto far sapere che Luca sta soffrendo molto. Simili dichiarazioni, però, non possono certamente passare inosservate e adesso gli utenti del web stanno chiedendo un diretto intervento da parte del ragazzo o delle persone a lui vicine per chiarire la faccenda.