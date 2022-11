Oroscopo 13 novembre 2022, classifica: Leone impavidi, Acquario lungimiranti

Secondo l’oroscopo del 13 novembre, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più liberi in amore. I Pesci, invece, si sentono un po’ troppo confusi.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Siete in un momento molto fortunato sotto più punti di vista. Siete alquanto spregiudicati e impavidi, ma attenti alle persone a cui vi relazionerete. In amore è tempo di prendere delle decisioni.

2 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del 13 novembre vi invitano ad essere un po’ più intraprendenti. Questo è un ottimo momento dal punto di vista astrale. Cercate di cogliere al massimo tutto ciò che la vita ha di positivo da offrirvi.

3 Toro. La giornata potrebbe nascondere delle sorprese. Ci sono delle novità in arrivo, alcune delle quali anche piuttosto importanti. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo frettolosi nelle decisioni.

4 Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più noncuranti. Spesso tendete ad applicarvi troppo su quello che dicono o pensano gli altri. In certe circostanze, però, la cosa migliore da fare sarebbe semplicemente lasciare che le cose accadano.

5 Pesci. In amore siete un po’ confusi, ma tra oggi e domani riceverete delle risposte. Se una storia non vale la pena di portarla avanti, non continuate a perdere tempo. Giornata interessante sul fronte delle relazioni professionali.

6 Scorpione. Prendetevi cura un po’ di più del vostro aspetto fisico. Ricordate che non bisogna trascurarsi mai. Nel lavoro ci sono delle situazioni da chiarire, ma molto presto potreste ricevere delle notizie alquanto positive.

Previsioni astrali 13 novembre ultimi sei segni

7 Bilancia. Se tenete davvero a qualcuno, fate il possibile per dimostrargli il vostro affetto. Dal punto di vista dei rapporti di coppia, poi, è importante lasciare all’altra persona i suoi spazi. Opprimere non farà altro che far scappare.

8 Acquario. Di solito siete persone estremamente lungimiranti. Imparate a mettere da parte l’orgoglio e lavorate di più su alcuni aspetti del vostro carattere che vi rendono un po’ petulanti in certe situazioni.

9 Cancro. Buon momento per cambiare opinione su alcune persone. Ricordate che solo gli stolti non cambiano mai idea, pertanto, è il caso di darsi da fare. In ambito professionale ci sono delle belle sorprese in arrivo.

10 Gemelli. Giornata di alti e bassi secondo l’oroscopo del 13 novembre. Se ci sono delle situazioni da risolvere, allora è il caso che lo facciate quanto prima. Ricordate di non andare mai a letto imbronciati.

11 Vergine. In questo periodo vi sentite un po’ inibiti dal punto di vista sentimentale. Non permettete alle delusioni vissute in passato di incidere negativamente sui rapporti che attualmente state vivendo nel presente.

12 Sagittario. Giornata di insoddisfazioni. Oggi vi sentite un po’ combattuti, forse non state vivendo esattamente ciò che vi aspettavate di vivere in questo momento. Ad ogni modo, nulla è perduto e il sole tornerà a splendere per tutti, anche per voi.