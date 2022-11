Ex tronista di Uomini e donne diventa star di OnlyFans: “Mi pagano per avere le mie mutande”

Non c’è più nulla da scandalizzarsi quando si parla di OnlyFans e di chi ne fa parte. Dopo Dayane Mello e Denis Dosio è la volta adesso di un ex tronista molto famoso. Di chi stiamo parlando? Scopritelo con noi!

Ex tronista di Uomini e donne svela retroscena bollenti sulla sua vita privata

Prima di svelarvi la sua identità vogliamo dirvi che negli ultimi anni, questo giovane e bello ex tronista di Uomini e donne ha fatto molto parlare di se. Nelle ultime settimane ha sganciato una bomba davvero hot, lanciando nello stesso tempo anche una frecciatina alla ex.

Stiamo parlando di Lucas Peracchi che ha racconto di riuscire a fare l’amore con la sua nuova fiamma otto volte al giorno. Ma le rivelazioni bollenti che rilascia il giovane modello non sono finite qui, perchè ha anche ammesso di essersi iscritto a OnlyFans, la piattaforma di intrattenimento per adulti.

Lucas Peracchi sbanca su OnlyFans

OnlyFans è sostanzialmente un servizio pensato per “creatori di contenuti” che pubblicando sulla piattaforma, a pagamento, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono nel momento in cui visionano ciò che postano: La sua popolarità è dovuta al fatto che molti di questi sono dedicati all’intrattenimento per adulti anche se in realtà molto è dedicato anche al fitness.

E proprio per questo motivo, che Lucas si è iscritto sulla piattaforma, svelando anche i suoi guadagni. Infatti, grazie ai soldi che sta ricavando è riuscito a ricomprare la casa di sua nonna, in provincia di Piacenza, dove è cresciuto da piccolo e dove ci vive attualmente.

Peracchi non ha nascosto nemmeno che spesso riceve richieste assurde e bollenti. C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere»

Tra le tante proposte ricevute c’è anche chi gli ha chiesto un porno, ma al momento preferisce dedicarsi allo sport e fare il vino in Valdarda.