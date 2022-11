Luca Saladino di nuovo in crisi, addio al GFVip: “Non ce la faccio più”

Luca Saladino è ricaduto in crisi nonostante le certezze che gli ha dato Soraja pochi giorni da durante la diretta del realty. Il giovane ha deciso di restare ma sembra già pentito della sua scelta. Infatti, in queste ore è scoppiato di nuovo a piangere confessando di voler molare tutto e tornare a casa

Luca Saladino piange al GFVip

E’ stato un risveglio difficile e complicato per Luca Saladino che è caduto di nuovo nella tristezza. Il gieffino sente molto la mancanza di Soraja e non riesce a stare senza di lei.

Nel tentativo di consolarlo è intervenuto anche Daniele. Non ce la faccio più, sono stanco, ho paura di deluderla. Dal Moro ha provato a spronarlo e ad andare avanti ma Saladino sembra proprio voler mollare.

“Io devo ascoltare me stesso, so cosa devo fare. Non ce la faccio più ogni tre giorni sto male ha continuato ancora dicendo. Sto facendo le cose per non deludere le persone”.

L’ex tronista potrebbe lasciare il programma

Luca Saladino continua a stare male nella casa del Grande Fratello Vip. Stamattina ha avuto un nuovo crollo, scoppiando a piangere. Motivo per cui Daniele lo ha invitato a prendere una decisione quanto prima e a pensare soprattutto a se stesso.

sta piangendo di nuovo skkckdkd io non ce la posso fare basta con sta lagna vi prego pic.twitter.com/DsP0UVzY8R — sasi 🪁 (@p0liedrico) November 12, 2022

Spronato da Edoardo Tavassi, l’ex tronista ha ammesso che sarebbe andato via con Soraja giovedì sera. Ad intervenire ci ha pensato anche Wilma che però lo ha invitato a resistere e a continuare questo percorso all’interno della casa. Cosa succederà adesso? Saladino andrà via davvero?

Insomma, al momento la situazione appare abbastanza complicata e sembrerebbe che il giovane non vuole più continuare la sua esperienza al Grande Fratello Vip.