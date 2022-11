Uomini e Donne registrazione 12 novembre: Riccardo non la conta giusta, liti tra i giovani

Sabato 12 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione, come di consueto, si è parlato prima degli esponenti del trono over per poi passare ai più giovani.

Per quanto riguarda i primi, si è parlato essenzialmente di Riccardo Guarnieri. Da quando la sua ex Ida Platano ha lasciato il programma in compagnia di Alessandro Vicinanza, per Riccardo sembra non esserci più pace. L’uomo sta continuando ad uscire con Gloria, tuttavia, qualcosa non tornerà. Tra i giovani, invece, non mancheranno dei colpi di scena.

Anticipazioni registrazione 12 novembre trono over

Nel corso della registrazione del 12 novembre di Uomini e Donne si è parlato principalmente di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si è accomodato al centro dello studio insieme a Gloria per raccontare come siano andati gli ultimi giorni. I due hanno spiegato di essere usciti insieme e di continuare a sentirsi costantemente. Dalle loro parole dai loro discorsi, però, è stato chiaro a tutti che i due non viaggino sulla stessa lunghezza d’onda. La dama, infatti, è sembrata essere molto più presa del cavaliere.

I presenti in studio, soprattutto gli opinionisti, hanno esortato l’uomo ad essere sincero e ad ammettere di non nutrire alcun sentimento nei confronti della dama. Lui, però, come suo solito, è stato piuttosto restio ad esternare quelle che sono le sue vere sensazioni. Ad ogni modo, al termine di un lungo dibattito, i due hanno deciso di continuare la loro frequentazione e di vedere se con il tempo le cose cambieranno. In merito a Gemma Galgani, invece, non ci sono state grandi novità.

Cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, nella registrazione del 12 novembre di Uomini e Donne si è parlato soprattutto di Lavinia e di Federico N. La prima ha deciso di portare nuovamente in esterna Alessio Campoli. I due si sono trovati piuttosto bene, ma in studio è nato un battibecco con l’altro Alessio. In particolar modo, la ragazza ha accusato il suo corteggiatore di fare una vita troppo mondana, cosa che non gradisce affatto.

Parlando dei maschi, invece, Federico ha portato nuovamente in esterna Alice. I due si sono trovati piuttosto bene, tuttavia, tra loro non c’è stato nessun bacio. In studio, poi, è scoppiata una discussione tra Alice e Carola. La prima, però, ha messo subito al suo posto la sua interlocutrice esortandola a non interrompere il suo momento.