Svelata l’identità di Giovannino di Tu si Que Vales: è proprio lui!

Sapete chi c’è sotto la maschera di Giovannino a Tu si que vales?

Giovannino è senza dubbio uno dei personaggi più ambiti di Tu si que vales. Da circa due anni, l’uomo mascherato, fa divertire tantissimo e non perde mai occasione per dare fastidio a Sabrina Ferilli.

Sono in tanti, da casa, a chiedersi chi si nasconde dietro quella faccia blu, anche perchè non si è ancora capito se si tratta di un ragazzo o di un adulto.

Chi è Giovannino di Tu si que vales

Sin dallo scorso anno, nel corso delle puntate tanti sono stati i battibecchi tra Giovannino e Sabrina. Anche nell’ultima registrazioni i loro siparietti anche fatto divertire tantissimo. Oggi vi sveleremo chi si nasconde dietro il mantello rosso.

Si tratta di Giovanni Iovino, attore, cabarettista napoletano. Giovannino ha 27 anni, come detto in precedenza è originario di Napoli e fin da ragazzino è sempre stato amante del mondo dello spettacolo.

Per 5 anni ha lavorato come animatore nei villaggi turistici, poi ha intrapreso una carriera nel mondo del cinema.

Oltre ad alcune pubblicità, ha avuto anche una parte nella terza stagione di Gomorra, i suoi ruoli più importanti sul grande schermo sono quelli in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio. Inoltre, insieme al fratello Andrea Iovino fa parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

L’arrivo a Canale 5 e il grande successo suoi social

Giovanni, è molto attivo anche sui social, infatti, proprio sul suo account posta moltissimi video dove da fastidio a Sabrina Ferilli. Ormai i loro siparietti sono diventati virali in rete, come anche il ballo che Maria De Filippi gli ha concesso qualche settimana fa. Insomma, la sua presenza a Tu si Que vales ormai è fissa e nessuno da casa ne può fare più a meno, chissà se verrà confermato anche il prossimo anno. Per ora non ci resta altro che attendere.