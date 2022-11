Domenica In, scontro tra la Barale e il suo insegnante di ballo: “Meglio che non dici più nulla”

La show girl si confronta con il suo maestro di ballo a Domenica In

Si è da poco conclusa una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, anche in questa diretta, la conduttrice ha iniziato il programma parlando di Ballando con le stelle e dell’uscita di Paola Barale.

Nel salotto, oltre che alla show girl, come ospiti ha avuto anche la giuria, o meglio alcuni componenti di essi. Sull’addio della Barale al talent di Milly Carlucci se ne è parlato tanto e ognuno ha espresso la propria opinione. Quello di Paola è stato un percorso di alti e bassi, se si considera la poca sintonia con il maestro Roly Maden, che ha vissuto con lei l’avventura.

Paola Barale delusa dal televoto

La show girl non ha nascosto il suo dissenso nell’essere stata eliminata da Ballando con le stelle. “Mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, ha spiegato alla Venier, durante la puntata di Domenica In.

Un’intervista nel corso della quale la conduttrice ha cercato anche di capire in che rapporti è con il cubano tendando di smentire le voci di quello scarso feeling tra i due di cui si è parlato in queste settimane.

Ed ecco che lo stesso è intervenuto a telefono spiegando però quello che in molti già pensavano. “Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”.

Tali parole hanno peggiorato la situazione dato che la Barale si è molto stizzita. Infatti, arrivata ad un certo punto lo ha invitato a stare zitto “Ok, forse è meglio che non dici più nulla. perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri”.

La Barale non ci sta e risponde a Roly Maden

L’intervento del maestro di ballo non è piaciuto affatto a Paola Barale che ha risposto a tono al fatto che è lenta. Secondo la show girl è un pensiero sbagliato dell’insegnante e questo le ha fatto male. Il fatto che l’abbia presa non bene lo ha sottolineato anche Mara Venier. Maden però nonostante tutto è tornato a ribadire ciò che aveva detto in precedenza