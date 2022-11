Covid al GFVip, anche Pamela Prati contagiata: Signorini forse contagiato, puntata a rischio

Si allargano ancora le dimensioni del focolaio di Covid al GF Vip. Dopo le rassicurazioni delle scorse ore, Pamela Prati ha annunciato di essere positiva e di avere anche dei sintomi.

La show girl attraverso un post su instagram ha fatto sapere che dopo aver saputo della positività dei suoi coinquilini ha deciso di farsi un tampone venerdì e la prima volta è uscita negativa. Poi è stata male durante la notte, ha avuto febbre e ha deciso di ripetere il tampone, così ha scoperto di essere positiva

Pamela Prati positiva al Covid 19

Dopo il focolaio scoppiato in Casa i positivi aumentano anche fuori dal Grande Fratello Vip. Pamela Prati è risultata positiva al Covid 19 e già ha annunciato che stasera non sarà in studio per la diretta. Ma siamo sicuri che la diretta ci sarà?

Intanto, ecco le sue parole: “Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata.

Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi.

Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale.

Grazie,”

La vostra Pam

Grande Fratello Vip, stasera andrà in onda?

Quel che preoccupa e che fa pensare che stasera la puntata potrebbe saltare è la possibile positività di Alfonso Signorini. Si perchè come in molti ricorderanno il conduttore e Pamela giovedì sera si sono scambiati un bacio in bocca.

La show girl per essere positiva sabato significa che già giovedì forse lo era e di conseguenza avrebbe contagiato il giornalista. Lo stesso vale anche per Marco Bellavia. Solo nelle prossime ore si saprà di più in merito alle condizioni del conduttore.

Intanto, come detto già in precedenza anche in casa i casi aumentano. Dopo i primi quattro, Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Patrizia Rossetti sembra che anche altri lo sarebbero. Motivo per cui il televoto è stato annullato.