Grande Fratello Vip stasera, anticipazione choc: Alfonso Signorini assente

Quella in odna stasera, sarà una puntata molto particoalre per il Grande Fratello Vip e i suoi fans. Come ben sanno gli appassionati del reality nelle scorse ore diversi concorrenti hanno contratto il Covid e per questo motivo non saranno presenti in Casa.

Attualmente sono in isolamento ma in buone condizioni di salute. Il colpo di scena è arrivato pochi istanti fa e come ci fa sapere il vicolodellenews, sembra che nemmeno Alfonso Signorini sarà in studio per la diretta.

Grande Fratello Vip anticipazioni: focolaio in casa

Per la prima volta il Covid 19 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è partito da Patrizia Rossetti che ha accusato un malessere influenzale chiedendo alla produzione di essere visitata. Gli esami hanno confermato che ha il Covid e di conseguenza sono risultati altri tre concorrenti positivi.

Ieri anche Antonino e Giaele hanno avuto mal di testa e febbre ma al momento sembrano negativi. A creare scompiglio anche la positività di Pamela Prati che è uscita dalla casa giovedì e venerdì è risultata positivi. In rete si è subito scatenato il putiferio dato che la show girl durante la sua eliminazione in studio ha baciato in bocca Marco Bellavia e Signorini. Che cosa è successo nel frattempo a coloro che sono stati a contatto con la Prati?

Anche Alfonso Signorini contagiato: salta la presenza in studio

Come fa sapere ilvicolodellenews sembra che Pamela fosse positiva, poi uscita dalla Casa ha voluto baciare Alfonso in puntata e lo ha contagiato.

E sembra che stasera lui condurrà la diretta del Grande Fratello Vip in collegamento da Milano. Il bacio della show girl quindi ha contagiato il presentatore che non potrà essere negli studi televisivi. Insomma, pare proprio che ne vedremo delle belle. Resta da conoscere ancora la sorte degli altri due Marco e Sonia Bruganelli