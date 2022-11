Marco Bellavia spiazza Pamela Prati: la dedica d’amore e il gesto inatteso (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip ormai sapranno, Pamela Prati ha contratto il covid, pertanto, non ha potuto prendere parte alla scorsa puntata del reality show. Di conseguenza, la donna non ha potuto neanche riabbracciare Marco Bellavia.

Dopo il bacio che si sono scambiati in studio il giorno della sua eliminazione, tra loro non c’è stato più alcun tipo di contatto. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, però, ha deciso di spiazzare la donna con una dedica d’amore e un gesto inatteso. Vediamo cosa ha fatto.

Il gesto inatteso di Marco Bellavia per Pamela Prati

Pamela Prati e Marco Bellavia sembrano intenzionati a dare luogo ad una relazione. I due hanno trascorso qualche giorno insieme all’interno della casa del GF Vip, prima che Marco decidesse di andare via a causa delle sue fragilità. Quei pochi giorni, però, pare siano bastati ad entrambi per far nascere un interesse davvero forte. La situazione, però, si è radicalmente evoluta da quando la showgirl è stata eliminata dal programma.

Marco, infatti, ha deciso di compiere un gesto inatteso nei suoi riguardi per farle sentire tutta la sua vicinanza anche se sono distanti a causa del covid. Ebbene, Bellavia ha mandato un grande mazzo di fiori alla Prati, con un bigliettino colmo di frasi d’amore. Al suo interno c’è una vera e propria dichiarazione. Marco, infatti, ha detto che non sarà certamente questo piccolo imprevisto ad ostacolare la loro storia. Bellavia, inoltre, ha aggiunto di essere pazzo di Pamela e di non vedere l’ora di poterla riabbracciare. (Continua dopo la foto)

Marco fa una confessione al GF Vip

Anche nel corso della puntata di ieri del GF Vip si è molto parlato di Pamela Prati e del suo avvicinamento a Marco Bellavia. Quest’ultimo era in studio, sta di fatto che ha commentato la situazione. L’ex conduttore ha esordito inizialmente chiarendo di essere negativo al covid, malgrado il bacio che si è scambiato con la Prati. In seguito, poi, non ha voluto spendere troppe parole per lei, ma si è limitato a mandarle un cuore con le mani.

Il protagonista ha chiarito che, in certe occasioni, le parole non servono, ma contano i fatti. Alfonso, allora, spiazzato da questo slancio d’amore, ha chiesto a Marco se fosse davvero così cotto di Pamela e lui ha risposto in maniera affermativa. Insomma, che tra loro stia sbocciando davvero l’amore, oppure si tratta solo di una trovata per far parlare di sé come sospettano i più maliziosi?