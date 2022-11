Amici di Maria De Filippi a rischio: “faranno tutti la stessa fine del GFVip”

Sta circolando in rete una clamorosa indiscrezione sul programma condotto da Maria de Filippi

Il focolaio scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip sta creando molte preoccupazioni anche in altri programmi. Uno di questi è ad esempio Amici di Maria De Filippi e il motivo è molto semplice.

Nei giorni scorsi, nella casa dopo Patrizia Rossetti, altri tre concorrenti hanno iniziato ad accusare malori. Febbre, mal di testa, dolori alle gambe e alle braccia. Nessuno mai avrebbe pensato che potevano essere positivi al Covid 19 e invece è stato così.

Venderì sera, poi, dopo la sua uscita, anche Pamela Prati ha ammesso di essere positiva e di avere sintomi influenzali. Una notizia che ha subito allarmato anche Signorini e Bellavia, dato che durante la diretta del reality, la sera precedente la show girl li ha baciati in bocca. Ma adesso perchè si è in ansia per i ragazzi della scuola?

Il focolaio scoppiato al GFVip preoccupa

Quello che è accaduto durante la diretta del Grande Fratello Vip ha fatto capire che alcuni comportamenti è meglio ancora non utilizzarli. Insomma, se Pamela non avesse baciato Alfonso e Marco si sarebbero evitati ulteriori problemi, alla situazione già complicata in essa.

Per questo motivo, tantissimi fan sono preoccupati anche per i ragazzi di Amici, dato che anche nel programma della De Filippi non vengono rispettate molte “regole” per evitare un possibile contagio.

Amici: cosa sta sbagliando Maria de Filippi nella scuola?

Sono ormai diverse puntate che la conduttrice consente agli ospiti di abbracciare gli allievi in isolamento quasi totale. In ordine di tempo, nella puntata di ieri abbiamo visto Samuele Barbetta ospite, abbracciare e baciare la sua ex Claudia, nuova allieva della scuola.

Eppure le persone che vengono da fuori non potrebbero abbracciare e baciare gli altri in classe. Perchè questo accade? Inoltre, c’è da dire che anche in puntata il divisorio viene utilizzato durante le coreografie, penalizzando molto le esibizioni nei passi a due. In molti si chiedono appunto il perchè questo sistema non viene utilizzato anche con gli ospiti esterni e solo tra i ballerini. Chissà se Maria adesso prenderà provvedimenti seri.