“Ho messo il cellulare in carica”… scoppia il caso al GFVip

In tanti si sono chiesti come mai Patrizia Rossetti ha un cellulare al GF Vip e il motivo è semplice. Il web è sempre attento quando si parla di reality, e sui concorrenti è sempre pronto a notare ogni dettaglio

Ieri non è passata inosservata la frase di Patrizia Rossetti che in collegamento con la casa e lo studio di Roma, ha detto qualcosa di molto interessante.

Scoppia il caso telefonino al GFVip

Il popolo della rete non si fa sfuggire nemmeno qualche episodio singolare che spesso si verifica nel corso del prime time. Uno di questi vede come protagonista Patrizia Rossetti. La vippona in questo momento si trova in isolamento perché risultata positiva al Covid 19. Insieme a lei anche altri 3 Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita.

Per permettere ai 4 di partecipare alla puntata il GFVip ha deciso di mandare un collegamento via web, almeno fino a quando non si negativizzano. Ognuno di loro ha anche aggiornato i fan sul proprio stato di salute, spiegando che tutto sommato a parte qualche piccolo acciacco stanno decisamente meglio degli altri giorni. Nel corso della diretta, però, si è verificato come dicevamo un piccolo momento che ha fatto molto parlare i fan del programma sui social.

Patrizia “scusami alfonso ho dovuto mettere in carica il telefonino” ma non dovevano essere isolati? #gfvip pic.twitter.com/cMxllEUg60 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2022

Patrizia Rossetti ha un cellulare: ecco perchè

Come già detto in precedenza ai più attenti non è passata inosservata una frase di Patrizia Rossetti. La concorrente del GFVip attualmente in isolamento ha chiesto scusa appena c’è stato il collegamento, per essersi assentata qualche secondo.

Fino a qui nulla di strano se non lo avesse fatto per mettere in carica il cellulare. Su Twitter (e non solo) si è scatenato il caos generale e i più si sono chiesti il perché Patrizia avesse uno smartphone con sé.

A tutto questo, però, c’è una spiegazione. Il Grande Fratello ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter essere in puntata e dunque, evidentemente, ha dato loro sia tablet che telefonini. Quindi nessun regolamento infranto!