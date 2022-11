Stravolgimento radicale al GF Vip, chiude per sempre la casa di cinecittà: che succederà ora

Grandissime novità in arrivo per il GF Vip, che si accinge a vivere uno stravolgimento totale. La casa di cinecittà, che da 22 anni ospita i concorrenti delle varie edizioni del programma, chiuderà per sempre i battenti.

Tali novità verranno apportate già a partire dal prossimo anno. A dare delle delucidazioni in più sulla faccenda è stato Davide Maggio. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso e cosa accadrà nei prossimi anni al reality show di Canale 5.

Ecco in che consiste lo stravolgimento del GF Vip

La casa del GF Vip sita nella collinetta di cinecittà chiude definitivamente i battenti. Quella di quest’anno sarà l’ultima edizione del reality show ambientata in tale luogo. A partire dal prossimo anno, infatti, il programma, se vuole continuare ad esistere, deve necessariamente cambiare location e, di conseguenza, generare uno stravolgimento radicale. Il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici sta per scadere.

Tale complesso pare non abbia più intenzione di continuare ad ospitare delle produzioni televisive. Per tale ragione, la casa del GF Vip deve necessariamente traslocare. In questo periodo sono già in atto delle valutazioni per decidere quale sia il luogo più adatto per ospitare l’abitazione. Si stanno prendendo in considerazione soprattutto due location, ovvero, gli studi Voxson e Videa, siti sempre nella capitale.

Necessità di cambiare registro nel reality show: le sorti di Signorini

I più radicali, però, ritengono che lo stravolgimento del GF Vip dovrebbe essere davvero consistente. Proprio per tale ragione, c’è anche chi avanza l’ipotesi di far traslocare il reality show a Milano. Questo, chiaramente, genererebbe delle modifiche sostanziali a tutto il programma, alla sua struttura interna ed esterna. Ebbene, a quanto pare, questa è un’ipotesi da prendere assolutamente in considerazione.

Dopo oltre 20 anni, malgrado la casa sia sempre stata modificata, è necessario dare luogo ad una modifica radicale di tutto il sistema per apportare una ventata di freschezza e novità. Che questi cambiamenti riguardino anche il conduttore? Per il momento non ci sono notizie a riguardo, anche se sui social ci sono molti utenti che sembrano essere stanchi di questa versione del GF Vip molto “Signorinizzata”. Insomma, grandi novità aspettano il reality show di Canale 5. Non resta che attendere per vedere in che modo evolverà la vicenda.