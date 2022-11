Oroscopo 16 novembre 2022: Toro lenti, Scorpione un po’ stralunati

Sorprese in arrivo per i nati sotto il segno della Vergine secondo l’oroscopo del 16 ottobre 2022. I Capricorno devono essere un po’ più riflessivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anche in ambito familiare potrebbe arrivare qualche lieta notizia. Nel lavoro, invece, siete un po’ stressati, urge una piccola pausa.

Toro. Oggi potreste fare una certa fatica a carburare. Mi sentite un po’ lenti e dissociati dal mondo esterno. Cercate di approfittare di questo momento per fare delle acute riflessioni sul da farsi.

Gemelli. La giornata del 16 ottobre sarà abbastanza impegnativa secondo l’oroscopo. Oggi potreste ricevere un responso molto importante. Cercate di guardare con ottimismo al futuro.

Cancro. Giornata molto produttiva Per quanto riguarda la sfera professionale. In amore le cose procedono a gonfie vele, continuate in questa direzione e vedrete che raggiungete dei traguardi importanti.

Leone. Siete persone che perdono facilmente la pazienza e questo potrebbe portare a degli scontri in ambito professionale. Cercate di mostrarvi i calmi e non traete subito delle conclusioni affrettate.

Vergine. Tra oggi e domani potreste ricevere qualche bella notizia. Ad ogni modo, siate propensi ad accogliere il cambiamento. Chi è in procinto di compiere un grande passo potrebbe ricevere delle sorprese.

Previsioni astrali 16 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete pieni di cose da fare e potreste finire per trascurare i vostri affetti. Cercate di essere cauti soprattutto dal punto di vista sentimentale. Il rischio di incappare in qualche discussione è elevato.

Scorpione. Questo non è il momento più adatto per prendere delle decisioni importanti. Siete alquanto distratti e stralunati e questo potrebbe spingervi a fare delle scelte sbagliate. Lasciate che passi la bufera e poi tornate più carichi di prima.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 16 ottobre denotano una giornata all’insegna delle novità. Ci sono delle buone notizie in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale, tuttavia, è meglio non essere troppo frettolosi.

Capricorno. Se dovete prendere una decisione importante cercate di riflettere a fondo. Siete un po’ confusi su quelli che sono i vostri obiettivi. Nella vita è importante mettersi sempre alla prova e migliorarsi.

Acquario. Giornata piuttosto turbolenta Per quanto riguarda il lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non prendere delle decisioni di cui potreste pentirvi. In amore bisogna essere un po’ più creativi.

Pesci. Le stelle vi invitano a cogliere al volo certe occasioni. Spesso vi fermate a riflettere un po’ troppo sulle decisioni da prendere. Questo perché siete caratterialmente molto riflessivi, tuttavia, soprattutto in amore è necessario seguire un po’ di più l’istinto.