Uomini e donne oggi, web indignato per il gesto di Federico: “Si è capito che voleva solo quello..”

Sta facendo molto discutere l’atteggiamento di Federico il tronista avuto nella puntata andata in onda oggi pomeriggio. Il giovane genovese, infatti, ha fatto prima arrabbiare Gianni Sperti dopo aver dichiarato di volere conoscere ragazze libere e senza tante pretese.

Nello specifico non vuole che si presentano donne che cercano una famiglia o figli, questo viene tutto dopo ha precisato. Ma il vero problema non sono state nemmeno queste esternazioni ma bensì quello che ha fatto con la corteggiatrice Elena.

Uomini e donne: l’atteggiamento di Federico indigna il web

L’atteggiamento avuto con Elena, oggi, non è piaciuto al pubblico in studio e tanto meno a quello a casa. Infatti, durante la messa in onda pomeridiana di Uomini e donne, il web si è lettaralmente indignato per il comportamento di Federico.

In tanti lo hanno ritenuto studio e del tutto infantile, in quanto si è soffermato particolarmente sula fisicità della giovane napoletana. A confermarlo poi anche l’esterna dove è apparso imbarazzato e su di giri appena la ragazza le ha detto che balla reggeton.

madonna come è facile intortare a questo talmente morto di figa che si accende proprio per niente ⚰️#uominiedonne pic.twitter.com/sLw3Tv6odu — threshold, il napolitano fugoso 🧲🇮🇹 (@heythreshold) November 15, 2022

Maria De Filippi nel mirino del web

Il popolo web dopo aver visto le sue esterne ha giudicato il tronista come la persona più inutile e superficiale degli ultimi anni a Uomini e donne. A prova di ciò anche quello che è successo in studio in seguito.

Federico ha esortato le sue corteggiatrici a ballare in modo sensuale. Dopo svariati no Elena molto in imbarazzo ha chiesto a Maria di non mettere la musica ma alla fine poi è stata lei stessa ad aiutare a trovare la canzone giusta per esibirsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La corteggiatrice ha ballato con Gianni Sperti che si è alzato per sdrammatizzare la situazione, i due hanno scatenato i presenti. Movimenti sexy e per qualcuno anche maliziosi… Tutto il siparietto ha acceso una forte polemica non solo su Federico come detto in precedenza ma anche sulla stessa Maria de Filippi che dopo tanti anni a presenziare Amici ha più volte chiesto cosa fosse il raggeton.