Uomini e Donne spoiler 16 novembre: Alessandro attaccato da tutti, Ida furiosa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 16 novembre, assisteremo ad un nuovo scontro che coinvolgerà Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta. Loro quattro, ormai, sono diventati protagonisti indiscussi del talk show di Maria De Filippi.

Durante la messa in onda odierna vedremo che la conduttrice manderà in onda un filmato inerente Guarnieri e la Di Padua. Tale clip manderà su tutte le furie la Platano, la quale darà luogo a uno sfogo molto acceso. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Riccardo e Roberta sparlano di Ida e Alessandra Uomini e Donne

Altra puntata molto movimentata quella del 16 novembre a Uomini e Donne. Maria De Filippi manderà in onda una clip inerente una conversazione avvenuta dietro le quinte tra Riccardo e Roberta. In tale filmato si vedranno i due sparlare di Alessandro e Ida. Tale situazione farà arrabbiare moltissimo la Platano. La donna, infatti, darà di matto e comincerà ad attaccare sia Roberta sia il suo ex.

In tutto questo, Alessandro continuerà ad apparire piuttosto demotivato. Il ragazzo ammetterà che d’ora in avanti deve vedere come si comporterà Ida nei confronti di Riccardo in modo da capire quale atteggiamento assumere nei suoi confronti. Guarnieri, dal canto suo, uscirà con Gloria. La dama accetterà l’invito del cavaliere, tuttavia, continuerà ad essere convinta del fatto che l’uomo sia ancora preso dalla sua ex.

Spoiler 16 novembre: nuove conoscenze per Alessandro e Pinuccia

Ad un certo punto, il clima diventerà davvero incandescente e interverrà anche Armando Incarnato. Il cavaliere, nella puntata del 16 novembre di Uomini e Donne, prenderà di mira Alessandro e lo inviterà ad aprire gli occhi. Tutti, infatti, hanno capito che tra Ida e Riccardo ci sia ancora qualcosa. L’unico che sembra cadere dalle nuvole è proprio Vicinanza. Di questa stessa opinione sarà anche Roberta che, in più di un’occasione, esorterà il giovane a svegliarsi

Passando ad altri esponenti del trono over, poi, vedremo che si parlerà di Pinuccia e Alessandro. La prima è uscita con un nuovo cavaliere, tuttavia, le cose non sono andate molto bene e i due decideranno di rimanere amici. In merito ad Alessandro, anche lui è uscito con la nuova corteggiatrice Michela, tuttavia, l’uomo si è reso conto che la dama probabilmente non fa per lui. Per tale ragione, in studio ci sarà un piccolo battibecco.