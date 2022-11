George Ciupilan umiliato nella notte al GF Vip proprio da chi non si aspetta: web indignato

Nella notte appena trascorsa alcuni concorrenti del GF Vip hanno insultato pesantemente George Ciupilan. Il ragazzo si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare gentili e molto dimessi, qualità che sono molto piaciute al pubblico da casa.

In più occasioni, infatti, i telespettatori hanno mostrato il loro favore nominandolo come preferito della settimana. Ad ogni modo, il comportamento del ragazzo è stato travisato da alcuni compagni d’avventura, che infatti hanno sparato a zero contro di lui. La cosa più brutta secondo i telespettatori è che le accuse siano provenute proprio da chi George non si aspetterebbe.

Gli insulti nella notte contro George Ciupilan

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, i concorrenti si sono confrontati su quanto accaduto. Prima di andare a dormire, a notte fonda, alcuni coinquilini hanno commentato il comportamento che George Ciupilan sta assumendo nell’ultimo periodo. A parlare della faccenda sono stati, soprattutto, Luca Salatino, Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese. I due hanno parlato molto male del compagno d’avventura e la cosa peggiore è che lo hanno fatto alle sue spalle.

Nello specifico, i ragazzi hanno accusato George di essere un personaggio davvero inutile all’interno della casa in quanto non contribuisce a creare nessuna dinamica. Inoltre, non apporta nessun tipo di aiuto, pertanto, è molto probabile che nella prossima puntata verrà nominato da molti compagni d’avventura. Ad ogni modo, con il passare del tempo la situazione è degenerata e lo scherno è divenuto estremo.

La reazione del web: telespettatori del GF Vip indignati

Edoardo Tavassi, infatti, si è preso gioco di George Ciupilan dicendo che, probabilmente, in puntata mettono un suo cartonato. Questo perché non è possibile che per tutta la durata della diretta del GF Vip il ragazzo non esprima mai un suo punto di vista o non commenti mai nulla. Se non viene chiamato in causa direttamente da Alfonso Signorini, infatti, George resta sempre completamente muto e impassibile.

Sul web, però, in molti si stanno schierando dalla parte del ragazzo. Diverse persone stanno apprezzando la genuinità e la bontà di George, il quale sta dimostrando di essere un concorrente scevro da strategie e da comportamenti fake. Ad ogni modo, con questi commenti, George avrà sicuramente una clip da commentare nel corso della prossima puntata del reality show, che ricordiamo sarà lunedì prossimo.