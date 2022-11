Oroscopo 17 novembre 2022: Gemelli meno rigidi, Sagittario imprevedibili

Secondo l’oroscopo del 17 novembre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono guardare avanti con ottimismo. I Capricorno sono un po’ restii ad esternare i propri sentimenti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se ci sono state delle discussioni, adesso è tempo di recuperare. Buon momento per mettere da parte tutte quelle cose che in passato vi hanno fatto soffrire. Guardate al futuro.

Toro. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Vi sentite un po’ agitati per qualcosa, cercate di mettere da parte l’orgoglio e di dimostrare i vostri sentimenti alle persone a cui tenete.

Gemelli. Spesso nella vita vi comportate in maniera un po’ troppo rigida e inflessibile e questo potrebbe portare alla nascita di alcune problematiche, soprattutto dal punto di vista relazionale.

Cancro. L’oroscopo del giorno 17 novembre vi invita ad essere un po’ più lungimiranti. In amore è tempo di guardare avanti e di non permettere a nessuno di influenzare le vostre decisioni.

Leone. Se siete indecisi su una decisione da prendere, allora è il momento di essere un po’ più risoluti. In amore non crogiolatevi troppo sul latte versato. Ricordate che ogni lasciata è persa.

Vergine. Siete molto determinati. Quando vi ponete un obiettivo fate molta fatica a cambiare idea. Nella vita, però, ci sono cose che non si possono ottenere, bisogna sapersi adattare alle circostanze.

Previsioni 17 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di essere un po’ più ironici e non prendetevi troppo sul serio. Ricordate che nella vita bisogna essere leggeri, almeno sulle cose per cui vale la pena esserlo, altrimenti non si va avanti.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 17 novembre denotano una bella ripresa per i nati sotto questo segno. Nei giorni scorsi siete stati un po’ agitati per qualcosa, ma adesso è tempo di tirare un sospiro di sollievo.

Sagittario. Caratterialmente siete piuttosto imprevedibili. Particolarmente in questo periodo, poi, mostrerete moltissimo questo aspetto del vostro comportamento. In amore è meglio non tirare troppo la corda.

Capricorno. In amore fate un po’ di fatica ad esternare i vostri sentimenti. Vi sentite un po’ indecisi e in bilico. Dal punto di vista professionale è meglio che vi affidiate solamente a chi ha più competenze di voi.

Acquario. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario prendere delle decisioni, anche se esse vi spingono a dover fare delle rinunce, Il piede in due scarpe non si può certamente tenere.

Pesci. In questo periodo siete un po’ meno carichi del solito. Se ci sono delle situazioni che vi stanno generando un turbamento, allora è il caso di affrontarle. Scappare dai problemi non servirà a nulla.