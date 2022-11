Uomini e Donne spoiler 17 novembre: Roberta spiazza Alessandro, Ida in lacrime

Nella puntata del 17 novembre di Uomini e Donne ci sarà ancora spazio per affrontare le vicende che riguardano la lite tra Ida e Riccardo. Tra i due sembreranno esserci ancora delle cose in sospeso, al punto che la dama si lascerà andare anche ad un pianto disperato.

Roberta non potrà fare a meno di infierire e, a tal proposito, farà una confessione ad Alessandro che lascerà tutti senza parole, lui compreso. Al trono classico, invece, si parlerà soprattutto di Federico N.

Spoiler 17 novembre: ancora discussioni tra Ida, Roberta, Riccardo e Alessandro

La storia tra Ida e Riccardo sembra davvero la storia infinita. I due non riescono proprio a dirsi addio in maniera definitiva e continueranno a punzecchiarsi anche nella messa in onda di Uomini e Donne del 17 novembre. Ad ogni modo, nel corso della puntata vedremo che Roberta si mostrerà particolarmente sicura di sé. La donna continuerà ad attaccare Alessandro dicendogli di essere in studio solamente per visibilità. Successivamente, poi, la dama farà un’altra confessione.

Nello specifico, ammetterà che, secondo il suo punto di vista, se Alessandro potesse scegliere liberamente tra lei e Ida sceglierebbe sicuramente lei. Questa confessione, chiaramente, solleverà un putiferio in studio e la Platano non esiterà a sbottare contro la rivale. Nel corso della puntata, poi, Alessandro ammetterà di voler mettere alla prova Ida per capire se tenga ancora a Guarnieri oppure no.

Decisioni al trono classico di Uomini e Donne e novità per Gemma

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata del 17 novembre di Uomini e Donne si parlerà unicamente di Federico N. Il ragazzo è uscito con Carola, ma la loro esterna ha preso una piega inaspettata. Nel dettaglio, infatti, il ragazzo si è comportato in maniera un po’ troppo ferrea nei riguardi della sua corteggiatrice. Il suo atteggiamento ha generato un pianto nella giovane.

In studio, poi, verrà affrontata la faccenda e Carola paleserà la volontà di andare via dal programma. Grazie alla mediazione di Maria De Filippi, però, riuscirà a cambiare idea. Tornando ai più adulti, invece, nella messa in onda di oggi del talk show pomeridiano vedremo che Gemma riceverà la visita di un nuovo spasimante. L’uomo in questione, però, non colpirà in maniera particolare la dama, sta di fatto che sarà eliminato. Dopo tale episodio, Gemma avrà una discussione molto accesa con Gianni e Tina.