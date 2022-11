GFVip che scandalo! Oriana trascina Antonino in bagno: scoppia la passione e la regia censura

E’ nata una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Sembra proprio di si. Superato il dramma Covid che è entrato nella casa, i vipponi continuano a stare uno accanto a l’altra e qualcuno anche ad andare oltre.

Infatti, continuano i flirt e gli avvicinamenti soprattutto tra Antonino e Oriana. Tra i due, nelle ultime ore pare ci sia stato qualcosa di più di un bacio e ad accorgersene è stata anche la regia che ha preferito censurare.

GFVip: La regia costretta ancora una volta a censurare

Subito dopo l’ultima diretta, Oriana ha trascinato Antonino in bagno per dirgli qualcosa privatamente ma la stanza era occupata da Luca Saladino. Immediatamente, la regia ha bloccato i tre subito, spiegando loro che in bagno si va uno alla volta.

Spinalbese e la modella però hanno comunque trovato il modo di appartarsi e baciarsi di nascosto: il loro primo bacio è avvenuto dietro la tenda del confessionale, lontano, se così si può dire, dagli occhi indiscreti del Grande Fratello Vip. Insomma, tra i due è davvero scoppiata la passione

Archiviato il flirt con Giale De Donà

Antonino ed Oriana si piacciono molto a confessarlo entrambi proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip. I due si sono stuzzicati a lungo fino a quando già alcuni giorni fa è scoppiato il bacio.

Sembra quindi che il flirt precedente nato con Giaele è subito terminato, anche in quel caso ci sono stati molti movimenti sospetti che hanno incuriosito il pubblico. Nonostante questo entrambi hanno sempre affermato che tra di loro non c’è stato nulla di più che dei semplici grattini, ma ad oggi a tale versione nessuno ci crede.

Intanto, proprio poche ore a parlare è stato il marito della Donà, spesso menzionato dalla gieffina nella casa. La donna più volte ha dichiarato di avere un amore libero con il compagno ma questo suo silenzio la sta molto preoccupando. Intanto, lui ha fatto sapere che non andrà nel programma.