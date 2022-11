Antonino e Oriana lo fanno ancora: strani versi arrivano da sotto le lenzuola

Antonino Spinalbese in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip si è lasicato completamente andare. Prima la conoscenza con Giaele De Donà, dove anche in quel caso sembrava esserci qualcosa di serio, poi infine l’avvicinamento ad Oriana.

Nei giorni scorsi i due si sono avvicinati moltissimi tanto che lei le ha rubato un bacio. Ieri, invece, lo ha trascinato in bagno e la regia ha censurato. Durante la notte, infine sembra essere proprio scoppiata la passione: da sotto il piumone arrivano strani rumori che non sono passati indifferenti al pubblico a casa.

Antonino ed Oriana si danno da fare sotto il piumone

Nella casa del Grande Fratello Vip l’astinenza comincia a farsi sentire. I vip rinchiusi lì dentro da due mesi non ce la fanno più, soprattutto gli uomini e la situazione appare abbastanza evidente.

Sarà per questo che Antonino, che ha resistito tra quasi tutte le donne che lo desideravano, si è lasciato andare con Oriana. I due stavano flirtando da giorni. Battute, sguardi, ammiccamenti ma mai nulla di veramente concreto, tranne un bacio in confessionale quasi spinto dagli autori.

Questa notte però qualcosa è accaduto. Entrambi si sono messi sotto il piumone e da li si sono dati da fare. Quello che è successo sembra abbastanza evidente, anche se sia Antonino che Oriana non confermeranno… Voi cosa ne pensate?

Grande Fratello Vip: scoppia di nuovo la passione

Possiamo dire che al momento non si capisce benissimo se si tratta solo di limoni o se sono andati oltre, anche se i sospiri di lei lasciano poco al’immaginazione. Comunque tutta la casa li ha sentiti, e non a caso Edoardo Tavassi ha esclamato che Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. Ora non ci resta che vedere se è stato solo uno sfogo, o se tra i due nascerà qualcosa di importante.