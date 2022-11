GF Vip, filmati manomessi, gli autori sotto accusa: Alfonso Signorini rompe il silenzio

In questo periodo stanno circolando sempre più voci contro gli autori del GF Vip, accusati di manomettere alcuni filmati. Lo scopo, secondo gli accusatori, sarebbe quello di portare alla luce solo determinate dinamiche, a scapito di altre e far passare solo i messaggi che si intende trasmettere.

Accuse di questo genere sono state mosse anche da Jessica Pelizon, sorella di Nikita, ma lei non è certamente la sola. Ad ogni modo, dopo numerose indiscrezioni a riguardo, finalmente è arrivata la risposta da parte di Alfonso Signorini.

Le accuse contro gli autori del GF Vip

Gli autori del GF Vip vengono spesso accusati di manomettere alcuni filmati. Molti sono gli ex concorrenti del reality show, o parenti a loro vicini, che sbottano contro la produzione accusandoli di non mandare in onda tutto quello che realmente accade. Nello specifico, chi si occupa del montaggio, metterebbe in scena solamente un certo tipo di contenuti per creare delle dinamiche studiate ad hoc.

La questione è stata sollevata anche da una lettrice del magazine Chi, la quale ha chiesto direttamente al conduttore di intervenire su questa faccenda. Ebbene, Alfonso Signorini ha deciso di intervenire facendo un po’ di chiarezza. Il presentatore ha detto che, purtroppo, questa non è la prima e non sarà certamente l’ultima volta che alcuni concorrenti o ex provano a sminuire l’operato della produzione. Il tutto parlando di filmati manomessi e non mandati in onda volutamente. Queste, però, sono solo delle bugie.

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha ribadito che gli autori del GF Vip facciano un lavoro accurato e minuzioso nel montare i filmati da mandare in onda durante le puntate. Inoltre, dato che i concorrenti sono in onda 24 ore su 24, sarebbe davvero impossibile riuscire a manomettere i filmati senza che il pubblico da casa se ne accorgesse. Il conduttore, inoltre, ci ha tenuto a precisare quanto il programma sia un reality e, in quanto tale, rispecchi la realtà.

L’edizione di quest’anno è stata contraddistinta da diversi episodi sgradevoli, come il caso Marco Bellavia e il divampare del covid. Ebbene, l’emarginazione sociale a causa della depressione e il covid sono temi estremamente attuali anche nella vita reale. Pertanto, il reality show sta dando semplicemente spunto per trattare queste questioni e, perché no, dare luogo anche ad un po’ di sana informazione.