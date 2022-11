Edoardo e Antonella hanno fatto l’amore al GF Vip? I filmati li incastrano (VIDEO)

La notte appena trascorsa è stata davvero infuocata nella casa del GF Vip. Oltre ad Oriana e Antonino, infatti, pare sia scoppiata la passione anche tra Edoardo e Antonella. I telespettatori della trasmissione, collegati su Mediaset Extra, infatti, hanno preso visione di alcuni filmati davvero inequivocabili.

I due pare abbiano fatto l’amore o, comunque, sembrano esserci andati molto vicini. Il popolo del web è insorto con commenti piccanti e allusioni, nonché con la pubblicazione di piccoli estratti video di quel momento. Vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

La notte di passione tra Antonella ed Edoardo al GF Vip

Notte di fuoco nella casa del GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A tarda notte, i due ragazzi si sono rifugiati sotto le coperte per trascorrere un po’ di tempo in intimità, o quasi. Le telecamere, infatti, riprendono 24 ore su 24 e sono situate in ogni angolo della casa, pertanto, è impossibile che possa sfuggire qualcosa. Ebbene, stando a quanto emerso da tali riprese, pare proprio che Edoardo e Antonella abbiano fatto l’amore.

Dalle clip in questione, che in un batter d’occhio sono divenute virali sul web, si vedono strani movimenti sotto le coperte, nonché gemiti di piacere e sospiri alquanto affannati. Il popolo del web, dunque, sembra non avere più alcun dubbio e in molti sono convinti che i due abbiano consumato all’interno della casa. Non sarebbe certamente la prima volta che due concorrenti si lascino andare così tanto alla passione. Ad ogni modo, notizie del genere generano sempre un grande sgomento.

Il balletto seducente di Antonella prima di andare a letto

A fomentare sempre di più i sospetti di chi crede che Antonella ed Edoardo abbiano consumato nella casa del GF Vip sono anche dei comportamenti che hanno assunto i due prima di andare a dormire. Ieri sera, infatti, la Fiordelisi ha fatto un balletto molto seducente per Donnamaria. Quest’ultimo è rimasto cos’ estasiato al punto da cercare in maniera piuttosto insistente il contatto con la ragazza.

Nella serata di ieri, infatti, i due innamorati sembravano particolarmente vogliosi di avere un contatto fisico. Questo, sommato agli strani movimenti e i gemiti che si sono verificati sotto le coperte, sta lasciando sempre più spazio alla convinzione che i due siano andati parecchio oltre. Ad ogni modo, non resta che attendere le prossime ore per vedere se i due commenteranno la faccenda e confermeranno tutto.