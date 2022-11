GFVip: Scoperta “raccapricciante” in bagno, la regia censura ma troppo tardi!

Brutta scoperta all’interno del bagno del Grande Fratello Vip. Ad accorgersi di qualcosa di sconvolgente è stata Nikita . La gieffina una volta varcata la porta della toilette si è trovata di fronte una scena vergognosa che l’ha molto disgustata.

La ragazza ne ha parlato con il coinquilino George Ciupilan, mentre i due si trovavano all’interno della cucina della casa. Ovviamente non sappiamo se la colpevole uscirà mai allo scoperto, Nikita si è augurata di non trovarsi mai più nulla del genere di fronte.

Come anticipato in precedenza, mentre Nikita è andata in bagno si è ritrovata davanti qualcosa che l’ha molto disgustata. La ragazza ha trovato questa cosa vergognosa tanto che i l Grande Fratello Vip è stato costretto subito a censurare.

Nonostante il cambio inquadratura da parte della produzione ormai quello che si doveva vedere si è visto e anche il popolo web ha trovato indecoroso quanto è andato in onda.

Le parole della vippona con il coinquilino sono chiarissime e ad ascoltarle attentamente è stato George, che ovviamente è rimasto spiazzato. La pagina che ha pubblicato il filmato è Trash Addicted e ovviamente tutti si sono schierati dalla parte della Pelizon.

Grande Fratello Vip: il popolo web non perdona

Subito dopo la confessione di Nikita e dopo aver visto il video che nel giorno di pochi secondi si è diffuso in rete, tutti si stanno chiedendo in queste ore chi sia stato a lasciare un salva slip in giro in bagno e tra l’altro pure sporco.

Si tratta di una donna, ovviamente ma questo ha comunque indignato il web. Ci dovrebbe essere più pulizia e ordine, ha scritto qualcuno. Altri invece si sono detti davvero disgustati proprio come Nikita.

In queste ore, oltre alla scoperta raccapricciante della gieffina in Casa due coppie avrebbero ceduto alla passione. Si tratta di Antonino e Oriana che pare sotto le coperte si siano dati un gran da fare. Sospiri e gemiti non lasciano dubbi. Non meno anche per Antonella ed Edoardo.