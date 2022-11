Oroscopo 18 novembre 2022: Cancro deboli, Capricorno stanchi

Secondo l’oroscopo del 18 novembre 2022, i nati sotto il segno del Toro devono tenere gli occhi aperti. Gli scorpione vivranno una giornata molto produttiva

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più risoluti, il che non vuol dire essere frettolosi. Soprattutto dal punto di vista sentimentale è importante prendere di petto certe situazioni e affrontarle.

Toro. Attenti alle nuove opportunità. I nati sotto questo segno stanno per vivere dei cambiamenti, ma bisogna fare attenzione alle persone a cui ci si affida. Siete piuttosto titubanti e malpensanti e la cosa potrebbe generare non pochi problemi.

Gemelli. L’oroscopo del 18 novembre vi invita ad essere più chiari. Spesso vi comportate in modo criptico e non fornite al vostro interlocutore tutte le risposte di cui necessiterebbe. Specie in amore questa strategia potrebbe creare dei problemi.

Cancro. In questo periodo potreste fare un po’ di fatica a prendere delle decisioni importanti. Vi sentite un po’ deboli e vulnerabili e questo potrebbe spingervi a compiere degli errori di valutazione.

Leone. La giornata potrebbe essere un po’ più movimentata del solito. Cercate di mettere da parte l’orgoglio se tenete davvero a ricucire un rapporto in crisi. Talvolta è meglio seguire il proprio cuore piuttosto che la testa.

Vergine. In amore sarebbe meglio non tirare troppo la corda. Se siete indecisi su un importante decisione da prendere cercate di fidarvi un po’ di più del vostro istinto. Nel lavoro, invece, bisogna essere risoluti.

Previsioni 18 novembre 2022 da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore vi sentite un po’ confusi e frastornati. La giornata odierna potrebbe essere un po’ controversa sotto questo punto di vista, pertanto, è bene evitare le discussioni.

Scorpione. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la vostra vita il vostro futuro punto cercate di essere reattivi.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 18 novembre denota una giornata ricca di emozioni per voi. Ci sono delle novità in arrivo soprattutto dal punto di vista professionale. Cercate di essere ottimisti.

Capricorno. I nati sotto questo segno sono piuttosto stanchi di assecondare sempre il volere delle persone attorno. Cercate di pensare un po’ di più a voi stessi e ai vostri bisogni senza dare peso a ciò che dicono gli altri.

Acquario. Siete un po’ suscettibili in questo periodo e la cosa potrebbe generare qualche malumore soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, siete in vena di sorpresa.

Pesci. Ci sono decisioni da prendere e questioni da valutare molto importanti. Cercate di lasciarvi consigliare da una persona cara in modo da fare delle scelte con il cuore un po’ più leggero.