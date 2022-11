Uomini e Donne spoiler 18 novembre: Ida delude Riccardo, novità per Armando

Nella puntata del 18 novembre di Uomini e Donne ci sarà un nuovo scontro tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta. Nella scorsa messa in onda la Platano aveva abbandonato lo studio poiché troppo provata per quanto fosse accaduto.

Ebbene, quest’oggi sarà Guarnieri a compiere un gesto simile. Il cavaliere avrà un alterco piuttosto animato con Alessandro, al termine del quale deciderà di abbandonare la puntata. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Riccardo deluso da Ida a Uomini e Donne

L’argomento predominante a Uomini e Donne riguarderà, anche nella puntata del 18 novembre, gli estenuanti scontri tra Ida e Riccardo. La dama sta proseguendo la sua conoscenza con Alessandro, malgrado questo le dirà di volerla mettere alla prova per capire se, effettivamente, tiene ancora al suo ex oppure no. Ad ogni modo, anche nella puntata di oggi Riccardo non potrà fare a meno di intervenire nelle faccende che riguardano i due protagonisti.

Questo farà perdere le staffe ad Alessandro e tra i due cavalieri ci sarà un diverbio piuttosto acceso. La Platano interverrà e deciderà di prendere le difese di Vicinanza, attaccando pesantemente Riccardo. Nello specifico, la dama accuserà il suo ex di essere un’egoista e di pensare solamente a se stesso. La discussione degenererà al punto che Guarnieri dirà di voler lasciare lo studio e lo farà.

Spoiler 18 novembre: novità per Armando

In quel momento, allora, sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi per cercare di placare la situazione. La donna inviterà il cavaliere a calmarsi e a riflettere prima di compiere dei gesti affrettati. A quel punto, allora, Riccardo ammetterà di essere rimasto molto male del fatto che Ida non abbia preso le sue difese, ma lo abbia attaccato. Le sue parole, chiaramente, non faranno che acuire ancor di più le divergenze con Ida.

Dopo un’ennesima discussione estenuante, poi, la parola passerà ad Armando Incarnato. Di lui si sta parlando davvero poco durante questa edizione del talk show, Nella puntata odierna, però, ci saranno delle novità. Nello specifico, infatti, vedremo che il napoletano conoscerà una nuova dama. Cristina si mostrerà particolarmente dispiaciuta per la situazione. In studio, dunque, nascerà un piccolo battibecco anche tra loro. Armando, però, sembrerà poco intenzionato a comprendere il punto di vista della ragazza, dato che la reputa un capitolo chiuso.