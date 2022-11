Guendalina Tavassi contro Oriana Marzoli, ma qualcosa non torna: strategia per entrare al GF Vip?

Da quando Edoardo Tavassi è entrato nella casa del GF Vip, sua sorella Guendalina non sta perdendo un’occasione per intervenire e dire la sua su alcune faccende. A finire nel mirino dell’influencer, stavolta, è stata Oriana Marzoli.

Alcuni utenti del web, però, non hanno potuto fare a meno di porre l’accento su di una questione piuttosto incresciosa. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Gli scontri tra Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi

Guendalina Tavassi è entrata a gamba tesa al GF Vip contro Antonella Fiordelisi per difendere suo fratello Edoardo Tavassi. Stavolta, però, la showgirl ha rivolto le sue attenzioni ad un’altra concorrente, ovvero, Oriana Marzoli. Quest’ultima ha avuto degli screzi con Edoardo in queste ore. I due non riescono proprio ad andare d’accordo. Lui l’accusa di essere una persona davvero superficiale, che basa le sue amicizie e conoscenze solo sul livello di follower e sul numero di addominali scolpiti.

Lei, dal canto suo, si difende smentendo le accuse del suo interlocutore e reputandolo una persona un po’ troppo aggressiva e infantile. Ebbene, sulla faccenda è intervenuta anche Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo ha esordito dicendo di essere esterrefatta di dover ascoltare i commenti di una ragazza così frivola e priva di contenuti quale è Oriana. Nel suo sfogo, poi, non ha potuto fare a meno di dare un soprannome anche a quest’ultima.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi e le ipotesi di alcuni spettatori del GF Vip

In particolar modo, Guendalina Tavassi, parlando di Oriana Marzoli, ha storpiato il suo nome in “Ornana” facendo leva sulla scarsa altezza di cui è dotata la giovane. Ad ogni modo, l’influencer ha attaccato la concorrente definendola una persona priva di intelligenza, frivola e che dà peso e dà confidenza solamente alle persone che hanno un fisico atletico e palestrato. Inoltre, si è molto infastidita quando la donna ha definito Edoardo un ragazzo brutto che nessuna donna si sarebbe presa.

Ad ogni modo, alcuni utenti del web stanno ponendo l’accento su di una faccenda. Specie l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato che gli interventi di Guendalina potrebbero essere solamente frutto di una strategia. In particolar modo, l’influencer starebbe prendendo di mira persone del GF Vip solamente per avere visibilità e, perché no, per tornare nuovamente nella casa in qualità di concorrente. Sarà davvero così? Al momento Guendalina non ha replicato a tali accuse.