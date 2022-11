Il Paradiso delle signore spoiler 22 novembre: arriva una tragica notizia per tutti

La puntata del 22 novembre del Paradiso delle signore sarà caratterizzata dall’arrivo di una bruttissima notizia per tutti. Prima che questo accada, però, vedremo che Adelaide si informerà tramite Marcello di quello che sta succedendo tra Umberto e Flora.

Ezio, dal canto suo, continuerà a non essere sincero con Veronica e la cosa potrebbe metterlo in una posizione davvero molto scomoda. In merito a Voto, invece, il ragazzo viene esortato a buttarsi con Maria e a non farsi più tutti questi problemi.

Ezio e Gloria sempre più complici al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 22 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio proseguirà a tenere nascosta a Veronica la verità in merito al suo licenziamento. Per contro, invece, Gloria sa tutto e questo contribuirà a rendere i due protagonisti complici in questo segreto. La situazione, dunque, potrebbe sfuggire di mano. Ezio e Gloria si avvicineranno sempre di più anche in virtù del progetto sul denim che l’uomo condividerò con lei.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Adelaide intuirà che tra Umberto e Flora ci sia qualcosa di strano. I due, infatti, hanno interrotto la loro relazione per volere della donna. Ad ogni modo, la contessa sarà curiosa di sapere che cosa sia successo tra loro. Per tale ragione, chiederà a Marcello di interagire per conto suo e prendere delle informazioni in merito a questa incresciosa vicenda. Anche in questo caso, la donna potrà contare sulla fedeltà del suo nuovo alleato.

Spoiler 22 novembre: una devastante notizia colpisce tutti

Per quanto riguarda Vito e Maria, invece, il ragazzo continuerà ad essere un po’ impacciato con la ragazza. Oltre ad Armando, anche Alfredo esorterà il giovane a buttarsi con la stilista e a non tenersi tutto dentro. Spronato su tutti i fronti, dunque, Vito si convincerà a fare qualche passo nei confronti della sua amata? Vedremo. Nel frattempo Vittorio e Matilde avranno un chiarimento.

Nella puntata del 22 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Conti ammetterà di voler continuare a lavorare con lei e di non voler creare problemi a riguardo. Mentre tra i due ci sarà un riavvicinamento, però, tutti i protagonisti della fiction verranno spiazzati da una notizia inaspettata. In particolare, vedremo che verrà data una tristissima notizia, ovvero, il presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, è stato assassinato. Tale informazione cambierà per sempre la vita di tutti.