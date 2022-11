Segnalazione su Oriana Marzoli. c’entra un ex tronista di Uomini e Donne: cosa è successo

Oriana Marzoli sta attirando molto l’attenzione su di sé durante l’edizione di quest’anno del GF Vip. In queste ore, sulla dama è sopraggiunta una segnalazione che coinvolge anche un ex tronista di Uomini e Donne.

Nello specifico, pare che la donna adoperi sempre la stessa strategia all’interno dei reality show, nella speranza di attirare l’attenzione. Stessa cosa sarebbe stata fatta anche in una precedente occasione. Vediamo cosa è emerso.

La segnalazione su Oriana Marzoli e un ex tronista di Uomini e Donne

Tra i concorrenti più discussi dell’edizione di quest’anno del GF Vip c’è Oriana Marzoli. La donna ha instaurato sin da subito un flirt con Antonino Spinalbese e i due sembrano essere andati anche piuttosto oltre sotto le coperte della casa del reality show. Ad ogni modo, questa sembrerebbe essere una strategia tipica per Oriana. Sul web, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una sua fan, la quale ha posto l’accento proprio su Oriana Marzoli.

Pare, infatti, che la concorrente del GF Vip abbia precedentemente avuto una relazione anche con un noto ex tronista di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti all’interno del GF Vip spagnolo e si sono avvicinati parecchio. Chi ha seguito tale programma, inoltre, ha notato che la giovane sembrerebbe essersi lasciata andare sotto le coperte anche con l’ex tronista di Uomini e Donne Ivan Gonzalez.

La concorrente del GF Vip usa sempre la stessa strategia?

Inoltre, sul web stanno circolando anche dei video nei quali si vede Oriana Marzoli e Ivan Gonzalez intenti a scambiarsi dei baci molto passionali. Tale segnalazione sta facendo il giro del web e sta spingendo molti telespettatori a vedere sotto una luce sempre più cupa la concorrente del GF Vip. In molti, infatti, stanno cominciando a credere che la giovane adoperi sempre la stessa tipologia di strategia all’interno dei reality show.

Il suo scopo sarebbe unicamente quello di mettersi in mostra e di far parlare di sé. I veterani di questo genere di programmi sanno perfettamente che creare delle storie d’amore o dei flirt genera sempre molto sgomento. Per tale ragione, in ogni reality a cui ha partecipato, Oriana userebbe sempre lo stesso copione. Ad ogni modo, questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, pertanto, non resta che attendere per vedere se la donna verrà chiamata in causa per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale e sui suoi comportamenti.