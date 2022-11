Grande Fratello Vip, a rischio la puntata di stasera: Alfonso Signorini bloccato a l’estero

A rischio la puntata del Grande Fratello in onda questa sera. A farlo sapere direttamente il conduttore che in queste ore non è il Italia.

Via Instagram, il presentatore ha annunciato che l’aereo che lo dovrebbe riportare a Roma è in ritardo e questo potrebbe mettere a rischio la diretta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in queste ore.

Alfonso Signorini bloccato in aeroporto a Parigi

Dopo aver trascorso qualche giorno di relax a Parigi, Alfonso Signorini si è presentato in aeroporto per tornare nella Capitale.

Qui ha ricevuto una brutta notizia: il volo per la Capitale è in ritardo e non si sa di quanto. Il conduttore, preoccupato per la diretta del GF Vip, ha prontamente avvisato i fan. Queste infatti le sue parole:

Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles De Gaulle a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo questa sera a presentare il GF Vip? Vi tengo aggiornati“.

La diretta di questa sera dunque potrebbe saltare se Alfonso non arriva in orario per la conduzione. Dopo la sospensione del doppio appuntamento ecco che stasera i fan potrebbero ricevere un’altra brutta notizia.

Tutto risolto per il conduttore

A distanza di poco tempo, Alfonso Signorini ha pubblicato un altro video seduto in aereo. Il conduttore ridendo ha fatto sapere che tutto è risolto e che è già pronto per la diretta del Grande Fratello Vip.

Nel dettaglio, Signorini ha specificato (con ironia) di aver chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli. Però mi ha detto che lei deve usare l’aereo per andare a prendere il pane questa mattina, quindi non me lo può dare. Si aspetta…”.