Ida e Alessandro dopo Uomini e Donne: lei svela come stanno le cose, gelide parole

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Uomini e Donne insieme. A distanza di un po’ di tempo dal giorno della fatidica scelta, la dama ha rilasciato un’intervista al magazine della trasmissione in cui ha parlato del suo rapporto con il cavaliere.

La protagonista ha adoperato parole alquanto tiepide per definire quello che è il suo rapporto con il giovane al di fuori dagli studi di Canale 5. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

I dubbi sulla storia tra Ida e Alessandro dopo Uomini e Donne

Ida Platano ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha svelato come stiano andando le cose con Alessandro Vicinanza dopo aver lasciato il programma. I due sono andati via durante una delle ultime registrazioni ed hanno deciso di viversi il loro amore al di fuori delle telecamere. Per tutto questo tempo, però, i fan più attenti hanno notato degli strani movimenti attraverso i social, che hanno lasciato presagire brutte notizie sul rapporto tra la siciliana e il napoletano.

In molti, infatti, hanno cominciato a sospettare che tra i due le cose non stessero andando per il verso giusto. Addirittura c’è chi ha notato alcune Instagram Stories da parte di Ida probabilmente rivolte al suo ex Riccardo Guarnieri. Ad ogni modo, a fare un po’ di chiarezza sulla faccenda è stata direttamente Ida. La donna ha confermato di essere ancora fidanzata con il cavaliere, dunque, i due non si sono lasciati. Le parole usate, però, hanno sollevato ulteriori dubbi.

Le tiepide parole di Ida Platano

Nel corso dell’intervista, infatti, Ida Platano ha ammesso che tra lei e Alessandro le cose stiano procedendo bene dopo Uomini e Donne. La dama, poi, ha spiegato che il loro è un rapporto molto tranquillo, improntato sul dialogo. In diverse occasioni, infatti, i due si trovano a parlare di lavoro e dei loro dipendenti. Inoltre, talvolta si trovano anche a fare progetti per quanto riguarda il futuro, restando sempre nell’ambito del lavoro.

Insomma, la donna non ha parlato affatto di passione, di amore, di sentimenti forti e, soprattutto, dalle sue parole non si evince quel luccichio nei suoi occhi che, invece, era ben presente quando stava con Riccardo Guarnieri. Ad ogni modo, questa potrebbe essere solamente una percezione di coloro i quali non credono molto a questa unione. Solo il tempo darà tutte le risposte.