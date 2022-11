Selvaggia Lucarelli, l’addio a Ballando con le stelle è vicino: “La mia sedia inizia a scricchiolare”

Fin da quando è stata annunciata in questa edizione di Ballando con le stelle si è parlato subito di un suo addio. Selvaggia Lucarelli però questa volta ha deciso di rompere il silenzio e ha svelato realmente come stanno le cose.

In una recente intervista la terribile giudice di Ballando con le stelle ha rotto il silenzio ed è tornata parlare di questa insistente voce che parla di un suo possibile addio nel programma della Carlucci.

Selvaggia Lucarelli dice davvero addio a Ballando con le stelle?

Intervistata nel salotto di Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli si è fatta scappare una frase sibilina che potrebbe nascondere retroscena ancora inediti. Infatti, si è menzionato Enrico Montesano, squalificato per la storia delle magliette e che pare sembra poter rientrare in gara.

A lanciare l’appello in quel caso è stata proprio lei, fino a quando la voce non ha raggiunto i vertici Rai. A tal proposito poi ha dichiarato “Forse rientra lui ed esco io. Ho questa sensazione. Sento che la mia sedia schricchiola…”.

C’è da precisare che la giudice lo ha detto con un aria sorridente, ma chi la conosce sa benissimo che non parla mai a caso. Quel che è certo però è che se davvero Selvaggia lasciasse il suo posto per il talent di Milly sarebbe davvero una grande perdita.

Tutte le polemiche nate in questa edizione

Questa edizione di Ballando con le stelle è stata senza dubbio una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Resterà sicuramente nella storia del talent il litigio tra la Lucarelli e Iva Zanicchi. Come in molti ricorderanno la cantante attualmente in gara, si è lasciata scappare una parolina sulla giudice che non è passata inosservata. Una parole molto offensiva che ha creato scandalo.

Selvaggia però ha avuto da ridire anche sull’atteggiamento di Giampiero Mughini (con cui di recente ha avuto una querelle legale) e con Montesano, a cui non ha risparmiato frecciatine sul tema dei vaccini. Insomma, come sempre la Lucarelli non si smentisce mai. Come farebbe Milly senza?