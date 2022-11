Antonino e Oriana lo rifanno, nuovo spettacolino hot: “mugolii e gemiti non mentono!”

Dopo qualche screzio avvenuto durante la giornata, Antonino e Oriana sembrano aver fatto pace alla grande. Ieri sera i due si sono avvinghiati di nuovo sotto le coperte dando via ad un nuovo spettacolino bollente.

Gemiti e mugolii non hanno lasciato dubbi ai telespettatori e alla stessa regia costretta alla censura immediata. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Antonino e Oriana fanno l’amore sotto le coperte

Non è chiaro cosa sia accaduto sotto quel famoso piumone al Grande Fratello Vip, anche se i rumori sentiti attraverso il microfono lasciano poco e libera l’immaginazione di ognuno. Quel che è certo è che Spinalbese e Oriana hanno fatto pace dopo qualche incomprensione avuta durante il pomeriggio.

Antonino in più di un’occasione ha ammesso di essere freddo nei rapporti di questo tipo ma nel contempo si è detto molto trasportato dalla venezuelana. Al momento, questa è la situazione ma non è da escludere che nelle prossime settimane possa accadere altro.

ANTONINO E ORIANA CHE CI REGALANO IL 2° ROUND DEL LIMONE SOTTO LE COPERTE, MA QUESTA VOLTA LA REGIA LI CENSURA #gfvip pic.twitter.com/z12e3wTMXR — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 19, 2022

Intanto quella di Antonino e Oriana non sembra essere l’unica coppia scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip. Anche Antonella e Edoardo si sono dichiarati amore. I due nei giorni scorsi lo stesso si sono lasciati andare alla passione.

Nonostante le tante critiche e i pettegolezzi, la Fiordelisi e il giovane Donnamaria hanno ammesso i loro sentimenti e sembrano intenzionati a portare avanti la loro storia. Si è parlato addirittura di amore ma per ora nessuno ci crede.

Cosa succederà? Per ora non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti. Ricordiamo inoltre che la diretta va in onda dalla scorsa settimana ogni lunedì e non più due volte a settimana.