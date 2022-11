Allarme topi al GFVip, fan disgustati: ma che schifo è? (video)

Cambiano i concorrenti, l’arredamento, la disposizione delle stanze, ma al GF Vip c’è sempre lo stesso problema, i topi. Ieri nella casa più spiata d’Italia è apparso un piccolo topo dietro a Sarah Altobello e Nikita.

Mentre le due gieffine stavano parlando, l’animaletto si è messo a camminare in cucina e poi è andato sotto al divano. Purtroppo, le due concorrenti non si sono accorte di sicuramente nei prossimi giorni qualcuno lo noterà di sicuro.

Sara Altobello e Nikita sorpresa da un’intruso

Come si può vedere nel video pubblicato sotto Sara Altobello e Nikita mentre chiacchierano sedute e tranquille sui divanetti, non si accorgono che dietro di loro c’è un piccolo intruso. Il topo infatti spunta all’improvviso e si nasconde sotto il divano.

Le due ragazze non si accorgono di nulla, ma l’animale cammina tranquillamente proprio come se nulla fosse… Guardando questo video, sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio. I fan infatti sono rimasti senza parole per il disgusto. Ora, veramente c’è bisogno di una disinfestazione. Sarà il caso?

Grande Fratello Vip: anche quest’anno spunta un topo in casa!

Come molti ricorderanno non è la prima volta che appare un topo nella casa del Grande Fratello Vip. E’ successo anche lo scorso anno con Gianmaria. Infatti, un anno fa l’ex di Belen raccontò di aver trovato una brutta sorpresa in confessionale.

“Giacomo non sai quello che mi è capitato qualche giorno fa. In pratica io entro nel confessionale, apro e vado tranquillo. E guardando sulle piramidi che insonorizzano la porta lo vedo lì! Era fermo che mi guardava e poi mi è saltato addosso! Sì proprio su di me si è scaraventato, Io mi sono buttato all’indietro e poi è scappato dentro la casa e alla fine è uscito“.