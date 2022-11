Oroscopo 20 novembre 2022, classifica: Vergine in bilico, Pesci in attesa

Secondo l’oroscopo del 20 novembre, i Capricorno sono piuttosto diplomatici. I Pesci, invece, si mostreranno parecchio impazienti

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Nella vita siete abituati a lottare sempre duramente per ottenere ciò che volete. Ebbene, adesso è giunto il tempo di raccogliere i frutti di quello che avete seminato. Buon momento anche per l’amore.

2 Scorpione. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Cercate di trascorrere la giornata odierna all’insegna del relax e della vicinanza delle persone care. Un po’ di riposo mentale vi sarà di grande aiuto.

3 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del 20 novembre vi invitano ad essere ottimisti. In amore è importante venire in contro alle esigenze del partner. Dal punto di vista professionale, invece, meglio non essere troppo esposti.

4 Capricorno. Giornata molto interessante sotto più punti di vista. Oggi le stelle vi invitano ad osare e ad esporre i vostri punti di vista. Siete piuttosto diplomatici e tranquilli. Inoltre, il carisma vi aiuterà ad avere successo-

5 Cancro. In amore state vivendo un periodo abbastanza positivo, tuttavia, cercate di non cadere nella monotonia. Ci sono delle cose importanti a cui badare, soprattutto dal punto di vista professionale. Non vi fare scalfire dall’opinione altrui.

6 Vergine. Siete in bilico dinanzi un bivio. Se non sapete in che direzione andare, allora affidatevi al vostro cuore e al vostro istinto, vedrete che non sbaglierete. In ambito professionale bisogna essere più determinati.

Previsioni astrali 20 novembre degli ultimi sei segni

7 Pesci. Chi è in attesa di una risposta importante potrebbe mostrare una certa impazienza. Imparate a mettere da parte l’orgoglio quando necessario e siate meno emotivi nelle scelte di tipo professionale.

8 Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 20 novembre vi invitano ad essere meno insolenti e impetuosi. Spesso tendete a perdere la pazienza anche per questioni poco futili. Lavorate su questo aspetto e vedrete che ne trarrete benefici.

9 Ariete. Giornata molto interessante dal punto di vista dell’amore. Nel lavoro, però, ci sono delle questioni in sospeso che farete molta fatica a mandare giù. Cercate di fare affidamento sulle persone care e importanti nella vostra vita.

10 Gemelli. Non dedicate altro tempo a persone che non meritano la vostra attenzione. Ricordate che non tutti i mali vengono per nuocere, pertanto, è importante saper trarre il lato positivo da ogni circostanza.

11 Bilancia. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero creare una certa instabilità. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di essere meno puntigliosi. La precisione è importante, ma non bisogna diventare maniacali.

12 Sagittario. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più attivi e determinati. Ci sono delle faccende che vi stanno generando un po’ di turbamento, ma adesso è tempo di guardare avanti con ottimismo e determinazione. Non vi abbattete.