Uomini e donne, scomparso ex tronista dopo aver truffato 57 persone: l’uomo è ricercato!

Chi avrà seguito Uomini e donne negli anni passati sicuramente si ricorderà di Marco Filippin. L’uomo oggi ha 58enne e da mesi è introvabile.

Eppure sono in tanti a cercarlo, oltre alla Polizia anche le 57 persone truffate. Nel corso della giornata di ieri una decina di persone hanno testimoniato davanti ai giudici, intrecciando le loro storie con un punto in comune.

Nel dettaglio tutte hanno raccontato di aver incontrato un venditore di mobili che, dopo aver incassato migliaia di euro, è sparito senza onorare gli ordini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’ex tronista di Uomini e donne Marco Filippin ricercato

Come già detto in passato chi ha seguito Uomini e donne anni fa, sicuramente si ricorderà di Filippin Marco. L’uomo a quanto pare si è fatto anticipare molti soldi da persone per l’acquisto di mobili mai arrivati.

Dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni de truffati, come quella di Michela Pompeo anche altre persone si sono poste tutte la stessa domanda. La donna di Conegliano ha versato quasi tutto il suo Tfr, esattamente 32mila euro più Iva, per arredare parte di una casa avuta in eredità con la sorella.

La signora ha spiegato che per lei arredare quale casa, era molto importante anche perchè sarebbe andata al figlio con una grave disabilità. Un sogno rovinato da questo truffatore che ricordiamo è praticamente sparito dalla circolazione.

Alcune delle truffe del 55 enne conosciuto a Canale 5

Il copione è simile per molti di loro: chi ha versato una caparra da 2000 euro per una cucina, chi 9mila. Alberto Fellet di Santa Lucia di Piave racconta: «Ho pagato 6.600 euro (caparra) per salotto e camera. Dovevano arredare la casa in cui sarei andato a vivere con la mia compagna. Ma i mobili non sono mai arrivati e la nostra convivenza ha dovuto attendere altri due anni».

Insomma, una storia drammatica per tutte queste persone che ora attendono che la giustizia faccia il suo corso ma soprattutto sperano che il truffatore venga ritrovato quanto prima.