Grande Fratello Vip, entrano nuovi concorrenti: due sono big della tv italiana

Grandi novità in arrivo al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini e la sua troupe quest’anno hanno deciso di prolungare il reality fino ad Aprile. Motivo per cui saranno costretti ad entrare nuovi concorrenti anche se il focolaio esploso all’interno della casa ha costretto tutti a prendere provvedimenti e ad anticipare le new entry.

Secondo quanto rivela The Pipol Tv, tali ingressi saranno anticipati a prima di Natale. Ma chi sono i vipponi che presto varcheranno la porta rossa? Scopriamo insieme quali sono i loro nomi

Grande Fratello Vip: ecco i nomi delle tre new entry

Il primo nome su cui si sarebbe deciso di puntare è quello di Manuela Villa, figlia del grandissimo Claudio Villa. Al pari del padre, ha intrapreso la carriera da musicista, studiando canto e pianoforte dall’età di cinque anni.

Per un lungo periodo l’abbiamo vista spesso nei salotto di Barbara D’Urso per via della questione eredità. Da circa un anno però è sparita dalla circolazione. Per Manuela non sarebbe la prima volta in un reality show. In molti la ricorderanno nel 2007 a L’isola dei famosi 5 dove tra altro portò a casa la vittoria.

Il secondo nome forte è quello di Milena Miconi, volto noto della tv italiana. Infatti, per diverse stagioni ha preso parte alla grande fiction Don Matteo. Infine, il terzo ed ultimo concorrente sarebbe un uomo chiamato a rompere gli equilibri della casa. Nessuna indiscrezione, però, su chi sia la persona in questione.

Eliminato il doppio appuntamento

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto per lunedì 21 novembre. Mediaset per via dei mondiali di calcio in Quatar ha deciso di sospendere momentaneamente, almeno fino al 2023 il doppio appuntamento settimanale. Cancellata quindi la diretta del giovedì sera, anche se gli ascolti premiavano alla grande Alfonso Signorini.

Per la puntata del 21 si prospettano come sempre grandi colpi di scena e tante novità. Ricordiamo che in questa settimana due coppiette si sono lasciate andare alla passione. Avremmo inoltre anche informazioni sugli altri due positivi e infine non mancheranno sorprese ai concorrenti. Insomma, una puntata sicuramente da non perdere.