Silvia Toffanin attacca Pamela Prati: ecco come ha reagito la showgirl

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Silvia Toffanin si è resa protagonista di un attacco piuttosto spietato contro Pamela Prati. La donna ha ospitato Orietta Berti in studio, la quale ha parlato soprattutto della sua esperienza al GF Vip.

Ad un certo punto, però, l’attenzione è ricaduta sulla showgirl, che da poco ha lasciato la casa del reality show e sta lottando contro il covid. Ebbene, in quel momento, la conduttrice le ha lanciato una stoccata che, in maniera molto velata, pare sia stata recepita dalla diretta interessata. Vediamo cosa è successo.

L’affondo di Silvia Toffanin a Pamela Prati

Silvia Toffanin ha lanciato una velenosa frecciatina contro Pamela Prati. Durante l’ospitata di Orietta Berti, la conduttrice ha chiesto all’opinionista del GF Vip di commentare anche il percorso della showgirl nel reality show. Orietta ha ammesso di essere comunque vicina alla Prati a causa di tutto quello che ha vissuto in passato, tuttavia, la donna non ha potuto fare a meno di ammettere di non fidarsi molto di lei.

Della stessa opinione è stata anche Silvia. Quest’ultima, infatti, ha detto di non credere minimamente alla versione fornita da Pamela in merito al caso Mark Caltagirone. In seguito, poi, ha anche detto di non dare minimamente adito al presunto flirt che pare sia nato tra la donna e Marco Bellavia. Silvia, infatti, ha ritenuto questa storia forse più finta della precedente. In studio c’è stato un boato, specie perché il pubblico probabilmente non si aspettava una simile stoccata.

La replica della showgirl

Tra Silvia Toffanin e Pamela Prati non scorre buon sangue dall’ospitata che quest’ultima fece a Verissimo per parlare dell’affaire Mark Caltagirone. In tale occasione, la showgirl lascò addirittura lo studio senza dare alcuna spiegazione alla conduttrice. Da quel momento in poi, tra le due c’è sempre stato un certo risentimento. Questo sembra essere il motivo dello sfogo di Silvia durante la puntata di Verissimo.

Ad ogni modo, Pamela pare abbia recepito il messaggio della conduttrice. Dopo la puntata, infatti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha condiviso il messaggio di una fan. In esso si esorta la gente a non attaccare una donna come Pamela che, purtroppo, nella vita ha vissuto tante cose brutte. Inoltre. Pamela ha condiviso anche un video inerente la sua esperienza al GF Vip in cui brina ed ha detto di voler brindare agli haters.