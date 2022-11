Alessandro Vicinanza di Uomini e donne è rifatto? Le foto non mentono

E’ senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione di Uomini e donne. Alessandro Vicinanza si è fatto conoscere al pubblico lo scorso anno, dopo aver deciso di partecipare al programma per conoscere Ida Platano. Tra i due al momento tutto sembra procedere a gonfie vele, tanto che assieme hanno lasciato il parterre.

Intanto, nel corso delle settimane, sul cavaliere salernitano non sono mancate accuse ed insulti. In particolar modo in molti credono che Vicinanza abbia fatto ricordo alla chirurgia estetica. Ma andiamo a vedere insieme il perchè.

Alessandro Vicinanza ha ricorso alla chirurgia estetica?

Alessandro Vicinanza è ricorso davvero alla chirurgia estetica? Questa è una delle domande più comuni che si leggono sul web e che stanno facendo molto discutere.

Il cavaliere salernitano, ha suscitato molto interesse non solo da parte di Ida Platano ma anche da parte del pubblico che segue Uomini e donne. Laureato in economia e commercio, il giovane ha avviato la carriera da commercialista, ma poi ha deciso di mettersi in proprio e ora è titolare dell’Avigliano Home Flower, una società che si occupa di addobbi floreali.

Molto attivo su Instagram, Alessandro condivide momenti della sua vita privata, ma anche del lavoro. Come detto in precedenza ha ricevuto sotto le sue immagini una serie di critiche per via del suo aspetto fisico. In particolar modo, in tanti pensano che si sia ritoccato le labbra, definite da tanti utenti a canotto. ”

Ma le labbra a canotto tutto a posto…..mi dispiace che non c la fai nemmeno a parlare” scrive un hater. E ancora: ”un “CAFONCELLO” che non sa fare un discorso sensato e ora con le labbra a canotto si capisce sempre meno” che precede la risposta di un altro: “allora non l ho notato solo io sembra che ha colla in bocca, tutto appiccicato”.

Uomini e donne: la verità sui ritocchini del cavaliere

Possiamo dire che in molti hanno notato questo particolare di Alessandro. Infatti, le sue labbra sono belle carnose e pare realmente che spesso faccia fatica a parlare. Intanto, nonostante le tante domande e le ipotesi il cavaliere è rimasto in silenzio senza dare nessun spiegazione.

Di conseguenza, al momento il dubbio resta, anche se qualche scatto postato prima della sua partecipazione al format lo mostra un pochino diverso.